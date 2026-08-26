Беринчик - Ноукс: букмекеры удивили прогнозом на супербой

Прогноз на следующий поединок известного украинского боксера

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В субботу, 29 августа, на Арене O2 в Лондоне (Великобритания) состоится грандиозный вечер профессионального бокса Мозес Итаума (14-0, 12 КО) – Филип Хргович (20-1, 15 КО). В одном из главных боев шоу на ринг выйдут легковесы — украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) и британец Сэм Ноукс (18-1, 16 КО).

38-летний Беринчик является безнадежным аутсайдером, по мнению букмекеров. Об этом сообщает "Телеграф".

К примеру, аналитики vbet предлагают сделать ставку на победу украинца с коэффициентом 6,00. В то же время успех британца очень вероятен — коэффициент 1,095.

Коэффициенты на победу Ноукса и Беринчика

Искусственный интеллект ChatGPT также уверен в победе британца. Он оценивает шансы Дениса в 25%. По мнению ИИ, 29-летний Ноукс победит техническим нокаутом в 7–9-м раунде. Главный шанс украинца — опыт и нестандартный стиль.

Редакция "Телеграфа" считает, что Денис проиграет бой техническим нокаутом в поздних раундах.

Напомним, Беринчик возвращается на ринг после поражения в чемпионском поединке. 14 февраля 2026 года бывший "атаман" проиграл нокаутом Кейшону Дэвису. На кону стоял титул WBO в легком весе. Отметим, в главном бою шоу в Лондоне Итаума и Хргович сразятся за чемпионский титул IBF в супертяжелом весе, который недавно освободил Александр Усик.