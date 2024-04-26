Телефон нельзя класть под подушку: миф или правда

Есть мнение, что такая привычка может привести к взрыву

Есть много мифов о зарядке телефона и его использовании, но в некоторых из них есть частичка правды. Есть расхожее мнение, что смартфон ни в коем случае нельзя класть под подушку, потому что он взорвется.

Действительно, такие случаи бывали, однако они связаны с неисправностями аккумулятора и очень редки. Но класть телефон под подушку не стоит по другой причине, пишет портал CotgIT.xyz.

Почему нельзя класть телефон под подушку

Раньше для смартфонов использовали никель-кадмиевые аккумуляторы. Они очень сильно перегревались. Из-за повышения температуры батарея могла загореться или взорваться. Однако это были редкие случаи. Обычно батарея просто начинала деградировать и быстрее теряла заряд.

У современных телефонов есть литиевые аккумуляторы. Они тоже плохо переносят повышение температуры, поэтому их не следует класть под подушку или оставлять под солнечными лучами.

Если ночью положить рядом телефон и накрыть его подушкой или одеялом, это нарушит механизмы охлаждения. Срок эксплуатации существенно снизится.

Ранее "Телеграф" писал телефонные лайфхаки для путешественников. Сохранить заряд смартфона можно, совершив три простых действия.

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