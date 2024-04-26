Телефон не можна класти під подушку: міф чи правда

Існує думка, що така звичка може призвести до вибуху

Є багато міфів про заряджання телефону та його використання, але в деяких з них є частинка правди. Є поширена думка, що смартфон у жодному разі не можна класти під подушку, бо він вибухне.

Дійсно, такі випадки бували, проте вони пов’язані з несправностями акумулятора і є дуже-дуже рідкісними. Проте класти телефон під подушку не варто з іншої причини, пише портал CotgIT.xyz.

Чому не можна класти телефон під подушку

Раніше для смартфонів використовували нікель-кадмієві акумулятори. Вони дуже сильно перегрівались. Через підвищення температури батарея могла спалахнути чи взірватись. Проте це були рідкісні випадки. Зазвичай батарея просто починала деградувати та швидше втрачала заряд.

Сучасні телефони мають літієві акумулятори. Вони теж погано переносять підвищення температури, тому їх не варто класти під подушку чи залишати під сонячним промінням.

Якщо вночі покласти поруч телефон і накрити його подушкою чи ковдрою, то це порушить механізми охолодження. Термін експлуатації суттєво знизиться.

Раніше "Телеграф" писав телефонні лайфхаки для мандрівників. Зберегти заряд смартфона можна, зробивши три прості дії.

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