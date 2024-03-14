Обыграла вторую россиянку подряд: Костюк вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллсе (видео)

Украинка в двух сетах обыграла Анастасию Потапову

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в полуфинал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Это самый коупный успех спортсменки в карьере на соревнованиях этой категории.

В матче 1/4 финала украинка с "баранкой" в первом сете переиграла российскую теннисистку Анастасию Потапову. Матч завершился со счетом 6:0, 7:5, сообщает "Телеграф".

Это была третья встреча теннисисток и первая победа украинки. В 2023 году Марта проиграла этой сопернице в Майами (1:6, 3:6), а также в Бирмингеме (7:6, 5:7, 4:6). В предыдущем матче, 1/8 финала, на этом турнире Костюк обыграла Анастасию Павлюченкову со счетом 6:4, 6:1.

Любопытно, что в текущем сезоне Костюк сыграла 7 матчей против россиянок и выиграла 5 из них. В целом за карьеру, статистика все еще негативная (15-21).

Марта Костюк - Анастасия Потапова

В 1/2 финала Костюк сразится против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша) или Каролин Возняцки (Дания). Для украинки это будет первый полуфинал турнира такой категории.

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 17 марта. Это соревнование считается пятым турниром "Большого шлема", турнир очень престижен в мире тенниса.