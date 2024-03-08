Suzuki объявила о начале производства летающего автомобиля: на что он способен (фото)

Он будет производиться совместно с другой корпорацией

Компании Suzuki Motor Corporation и SkyDrive Inc. приступили к совместному производству летающего автомобиля SKYDRIVE (SD-05). Отмечается, что договор о производственном сотрудничестве компании был заключен в октябре 2023 года и с тех пор работали в этом направлении.

О начале производства этого транспортного средства говорится на официальном сайте Suzuki. Так, этот летучий автомобиль планируют в частности задействовать на мероприятии Expo-2025, которое состоится в следующем году в Осаке (Япония).

Помимо выставки Expo-2025, компании намерены получить соответствующие разрешения, позволяющие покупать летающие автомобили частным лицам. Также SD-05 планируется использовать как такси или как грузовое транспортное средство, например, для быстрой доставки медицинского оборудования.

Летающий автомобиль Suzuki

SkyDrive SD-05 – компактный летательный аппарат вертикального взлета-посадки (eVTOL). Дальность полета без подзарядки – около 10 км. Максимальная крейсерская скорость – 100 км/ч.

Что касается объемов производства, то в год таких летающих автомобилей планируется производить 100. Он может вмещать трех человек, учитывая пилота.

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