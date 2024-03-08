Suzuki оголосила про початок виробництва летючого автомобіля: на що він здатен (фото)

Він вироблятиметься спільно з іншою корпорацією

Компанії Suzuki Motor Corporation і SkyDrive Inc. розпочали спільне виробництво летючого автомобіля SKYDRIVE (SD-05). Зазначається, що договір про виробниче співробітництво компанії уклали у жовтні 2023 року й відтоді працювали у цьому напрямі.

Про початок виробництва цього транспортного засобу йдеться на офіційному сайті Suzuki. Так, цей летючий автомобіль планують зокрема задіяти на заході Expo-2025, який відбудеться наступного року у Осаці (Японія).

Крім виставки Expo-2025, компанії мають намір отримати відповідні дозволи, які дозволять купувати літаючі автомобілі приватним особам. Також SD-05 плануються використовувати як таксі або як вантажний транспортний засіб, наприклад, для швидкої доставки медичного обладнання.

Летючий автомобіль Suzuki

SkyDrive SD-05 — компактний літальний апарат вертикального зльоту-посадки (eVTOL). Дальність польоту без підзарядки — близько 10 км. Максимальна крейсерська швидкість — 100 км/год.

Щодо обсягів виробництва, то на рік таких летючих автомобілів планується виробляти 100. Він може вміщувати трьох осіб, враховуючи пілота.

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