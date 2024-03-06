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Вмещает 12 человек и имеет солнечные батареи: создан роскошный автодом за 500 тысяч долларов (фото)

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Автор
Автодом Tiffin Phaeton
Автодом Tiffin Phaeton. Фото autoevolution

Этот экземпляр имеет мощность 450 лошадиных сил и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Американская компания Tiffin Motorhomes представила роскошный дом на колесах Phaeton. Отмечается, что вес этого автодома составляет более 25 тысяч кг, а высота достигает более четырех метров.

Чем может похвастаться Tiffin Phaeton

Информация об этом транспортном средстве была опубликована на Autoevolution. Интерьер Tiffin Phaeton украшен дорогой кожей, деревом и мрамором, а на потолке смонтировано мощное освещение. Внутри можно провести вечеринку на 10-12 человек, причем каждому из них найдется спальное место.

Автодом Tiffin Phaeton

В салоне есть широкая двуспальная кровать, раскладные диваны и кресла. Установлены большой телевизор и мощная аудиосистема. Кухня дополнена холодильником, раковиной, плитой и духовкой. Есть и санузел с душем. Этот комфорт поддерживается такими функциями, как несколько кондиционеров и центральное отопление, 379 л пресной воды, баки для сжиженного газа, генератор, шесть домашних аккумуляторов и даже солнечная энергия.

Салон Tiffin Phaeton
Салон Tiffin Phaeton

Стоимость этого Tiffin Phaeton составляет 500 тысяч долларов. Выход данной модели планируется на 2025 год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пикап Tesla Cybertruck скрестили из Porsche 911. Модель выглядит как настоящий монстр.

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