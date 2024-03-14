Новый недорогой электрокроссовер Skoda впервые показали изнутри (фото)

Уже 15 марта состоится его официальная презентация

Компания Skoda впервые рассекретила салон нового и одновременно бюджетного электрического кроссовера Elroq. Отметим, что эту модель начнут производить в конце 2024 года.

Соответствующее фото с интерьером этой модели опубликовал чешский автопроизводитель на официальном сайте. Изображение затемнили, чтобы не демонстрировать мелкие детали и сохранить интригу.

Как выглядит салон Skoda Elroq

Акцент сделали на большом экране мультимедийной системы, небольшом дисплее приборов цифрового щитка и фоновой подсветке. Также можно увидеть двухспицевый руль и полочку с беспроводной зарядкой для смартфонов. Так, новая модель станет преемником Skoda Karoq. Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Дизайн выполнят в стиле современных концептов компании, которыми она намекала на новую модель.

Салон нового электрокроссовера Skoda Elroq

Презентация нового недорого электрокроссовера Skoda Elroq состоится 15 марта. Его производство планируется начать в конце 2024, а на рынок он может выйти в начале 2025-го. Модель ориентируют на современных покупателей.

Электрокроссовер Skoda Elroq построят на модульной платформе МЭО, как и его старшего брата Enyaq iV. Она позволяет создавать электрокары с задним и полным приводом мощностью от 150 до 340 лошадиных сил. Запас хода авто может достигать 550 км. Что касается стоимости, то она составит около 25 тысяч евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Skoda Elroq впервые показали на видео. В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ожидает обновления.