Топ-5 внедорожников до 20 000 долларов: собрали лучшие предложения в Украине

Эти варианты оптимальны по бюджету и мощности.

Мечтаете о внедорожнике, но бюджет ограничен? Не отчаивайтесь!

На украинском рынке представлен широкий спектр доступных внедорожников, не разочарующих вас ни на бездорожье, ни в городских условиях. В этой статье мы собрали топ-5 лучших внедорожников, которые можно купить в Украине по цене до 20 000 долларов

Suzuki Vitara 1.6 MT GL 2024 года выпуска

Suzuki Vitara 1.6 MT – это компактный кроссовер, выпускаемый японским производителем Suzuki. Он оборудован 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Двигатель развивает 117 лошадиных сил.

Здесь есть системы комфорта и безопасности, такие как система контроля стабильности, круиз-контроль, система поддержки полосы движения, система автоматического торможения, мультимедийная система и т.д. Стильный и современный дизайн с вниманием к деталям и практичности. Также автомобиль предлагает хорошую динамику, особенно в городских условиях и на трассе.

Haval M6 1.5 MT 2023 года

Haval M6 1.5 MT – это стильный, практичный и доступный кроссовер, сочетающий в себе современный дизайн, просторный салон, мощный двигатель и широкий спектр опций.

Под капотом Haval M6 1.5 MT находится 1,5-литровый турбированный двигатель, генерирующий 143 лошадиные силы и 166 Нм крутящего момента. Этот двигатель делает M6 1.5 MT динамичным и маневренным, а также обеспечивает ему экономичный расход топлива – 8.2 л/100 км в смешанном цикле.

Салон Haval M6 1.5MT просторный и комфортный. Он рассчитан на пять взрослых пассажиров. Сидения имеют удобную форму и обивку из качественных материалов. M6 1.5 MT оснащен современными технологиями, такими как сенсорный дисплей мультимедийной системы, панорамный люк, система климат-контроля и многое другое.

Haval M6 1.5 MT предлагает широкий спектр опций, делающих его еще более практичным и комфортным. Среди них:

Панорамная крыша;

Подогрев и вентиляция сидений;

Система бесключевого доступа;

Камера заднего вида;

Датчики парковки;

Система помощи при старте в гору;

Haval M6 1.5 MT – это отличный выбор за свою цену. Он предлагает широкий спектр опций, мощный двигатель, просторный салон и стильный дизайн.

Hyundai Venue 1.6 MPi AT (123 л.с.)

Hyundai Venue 1.6 MPi AT – это стильный и маневренный кроссовер, который отлично подходит для городских условий и легкого бездорожья. Рассмотрим его характеристики поподробнее. Он имеет 1.6 MPi (атмосферный) двигатель объемом 1.6 литра, мощность 123 лошадиных сил. Такой двигатель обеспечивает хорошую экономичность, особенно по сравнению с турбированными вариантами. Автоматическая коробка передач делает управление Venue 1.6 MPi AT более комфортным, особенно в городском трафике. Передний привод делает автомобиль более маневренным и экономным.

Производитель заявляет о расходе топлива около 5,9 л/100 км на трассе и 9,5 л/100 км в городском цикле. Venue представляет собой компактный кроссовер, его длина составляет 4040 мм, ширина 1770 мм, а высота 1592 мм. Это делает его удобным для парковки в городе и маневрирования по узким улочкам.

Объем багажника составляет 355 литров, а со сложенными задними сиденьями – 1103 литра. Это позволяет перевозить достаточное количество груза.

Автомобиль комфортен и оснащен всем необходимым для городских поездок: кондиционер или климат-контроль (в зависимости от комплектации), мультимедийная система с сенсорным дисплеем, подогрев передних сидений.

Honda eNS1

Honda eNS1 – это полностью электрический кроссовер, сочетающий в себе инновационные технологии, комфорт и практичность. Вот что стоит о нем знать.

eNS1 оснащен мощным электродвигателем, питающимся от аккумулятора емкостью 53.6 кВт·ч. Благодаря этому он имеет запас хода до 400 км (в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации).

А ещеeNS1 удивляет своей мощностью – 182 лошадиных сил. Это позволяет ему быстро разгоняться и уверенно двигаться по городу. Автомобиль имеет современный и стильный дизайн, выделяющий его среди других автомобилей.

Салон eNS1 обширен и удобен для водителя и пассажиров. Он оснащен современными технологиями, такими как большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, климат-контроль и т.д. Электрокар оснащен всеми необходимыми системами безопасности, такими как ABS, ESP, подушки безопасности и т.д.

Opel Crossland 1.2 PureTech MT (110 л.с.) Edition 2023

Opel Crossland 1.2 PureTech MT (110 л.с.) Edition 2023 – стильный и функциональный кроссовер, который подходит как для городских поездок, так и для легкого бездорожья. Он оснащен 1.2 PureTech Turbo – 3-цилиндровым бензиновым турбодвигателем объемом 1.2 литра и мощностью 110 лошадиных сил. Он обеспечивает хорошую динамику для городских условий и умеренный расход топлива.

Передний привод делает автомобиль более маневренным и экономным. Если планируете почаще ездить по бездорожью, стоит рассмотреть модификации с полным приводом.

Производитель заявляет расход топлива около 5,7 л/100 км на трассе и 7,3 л/100 км в городском цикле. Crossland представляет собой компактный кроссовер, его длина составляет 4247 мм, ширина 1825 мм, а высота 1605 мм. Это делает его удобным для парковки в городе.

Объем багажника составляет 410 литров, а со сложенными задними сиденьями – 1256 литров. Это позволяет перевозить достаточно груза как для городских нужд, так и для путешествий.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты назвали самые надежные двигатели в автомобилях Ford. Рассказываем, в каких моделях они встречаются.