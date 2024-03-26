Не все водители об этом знают: как заканчивать движение авто на коробке "автомат" (видео)

Эти советы точно не будут лишними, потому что это влияет на эксплуатацию машины.

Оказывается, далеко не все водители знают, как завершать движение автомобиля на коробке автомат (АКПП). Впрочем, всему можно научиться.

Так, на странице avto_instructor_andriy в Instagram подробно объясняют о том, как это нужно делать. Этот совет очень кстати, ведь правильное использование АКПП целиком и полностью влияет на дальнейшую эксплуатацию автомобиля.

Как завершить движение на коробке "автомат" в авто

В частности, в видео говорится о том, как действовать, когда вы подъехали к какому-нибудь месту, чтобы припарковаться. С начала, что нужно сделать – нажать тормоза. После этого, АКПП нужно поставить в "нейтральное" положение. Это делается для того, чтобы разгрузить саму коробку.

Следующим шагом является поднятие ручника, отпускание тормоза и затем снова нажатие на тормоза. Это делается для того, чтобы автомобиль облакотился на задние колеса, а затем АКПП ставится в режим "паркинг". Если все это сделать правильно, то утром или в момент, когда вы собираетесь куда-то ехать, у вас не будет никаких проблем.

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