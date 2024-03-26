Не всі водії про це знають: як закінчувати рух авто на коробці "автомат" (відео)

Ці поради точно не будуть зайвими, бо це впливає на експлуатацію машини

Виявляється, далеко не всі водії знають, як завершувати рух автомобіля на коробці "автомат" (АКПП). Утім, усьому можна навчитися.

Так, на сторінці avto_instructor_andriy в Instagram детально пояснюють про те, як це треба робити. Ця порада є дуже доречною, адже правильне використання АКПП цілком та повністю впливає на подальшу експлуатацію автомобіля.

Як завершити рух на коробці "автомат" в авто

Зокрема, у відео говориться про те, як діяти, коли ви під'їхали до якогось місця, аби припаркуватися. Від початку, що треба зробити — натиснути гальма. Після цього, АКПП треба поставити в "нейтральне" положення. Це робиться для того, аби розвантажити саму коробку передач.

Наступним кроком є підняття ручнику, відпускання гальма та потім знову натискання на гальма. Це робиться для того, аби автівка облакотилася на задні колеса, а потім АКПП ставиться в режим "паркінг". Якщо все це зробити правильно, то зранку або в момент, коли ви збираєтесь кудись їхати, у вас не буде жодних проблем.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити водіям, якщо не перемикаються передачі в автомобілі. Ця проблема з’являється несподівано та може призвести до сумних наслідків.