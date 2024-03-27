Так поступают все: за популярную привычку водителя светит штраф в размере 510 грн

Это запрещено делать в пределах населенных пунктов

Согласно пункту 9.5 ПДД, в пределах населенных пунктов запрещено подавать звуковые сигналы. Это правило не касается случаев, когда водитель сигналит, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Интересно, что за это, казалось бы, мелочное нарушение водителя может быть оштрафовано на 510 грн. Это минимальное наказание за такое нарушение согласно ч. 2 статьи 122 КУоАП.

Сигналить запрещено в населенных пунктах, обозначенных табличками с буквами черного цвета на белом фоне. Ограничений вне населенных пунктов нет.

Но вне населенных пунктов водитель имеет право сигналить не когда ему пожелается, а с целью предупреждения других участников дорожного движения. К примеру, когда совершает маневр обгона.

Но на самом деле почти нет случаев, когда полиция штрафует водителей за звуковые сигналы. Вероятно, потому, что в суде трудно будет доказать, с какой целью сигналил водитель.

Во всяком случае, лучше в пределах населенного пункта привлекать внимание других участников дорожного движения другими методами – переключением света фар, например. Это прописано в Правилах дорожного движения Украины.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно заканчивать движение на "автомате". Не все водители это знают.