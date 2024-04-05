В Украине изменилась средняя цена на топливо: сколько теперь стоит заправиться

Сети продолжают понемногу поднимать стоимость

Украинские операторы АЗС в пятницу, 5 апреля, скорректировали цены на некоторые виды горючего. В частности, речь идет о "премиальном" А-95, обычном А-95, дизеле и сжиженном газе.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95". Сразу отметим, что больше всего прибавил в цене бензин марки А-95. А-92, который в последние дни больше остальных рос в стоимости, остался неизменным. Единственным подешевевшим топливом является автогаз.

В частности, самый дорогой вид топлива – А-95+ – прибавил в цене 3 коп./литр. Теперь его средняя стоимость составляет 57,41 грн/литр. Обычный А-95 подорожал на 7 коп./литр – 54,01 грн/литр. А-92-й, в свою очередь, стоит 51,03 грн/литр. Что касается дизеля, то теперь его цена – 54,33 грн/литр (+5 коп./литр). Сжиженный газ, между тем, стоит 28,11 грн/литр. Он в стоимости подешевел на 1 коп./литр.

На каких АЗС заправиться дешевле всего

Что касается цен на АЗС, то дешевле стоит заправиться премиальным А-95 можно в сети ZOG (52,50 грн/литр). Далее следует "Авиас" (53,45 грн/литр). На 44 коп./литр подороже стоит заправиться в сети Luxwen (53,99 грн/литр). Впрочем, имейте в виду, что эти сети есть далеко не в каждом регионе страны.

Если учесть А-95, то здесь самая дешевая цена на "Авантаж 7" — 49,95 грн/литр. На 4 коп./литр дороже заправиться им на "Маркете" (49,99 грн/литр). 50,30 грн/литр стоит А-95 на "Факторе", 50,50 грн/литр — стоимость на ZOG и "Укр-Петроле". До 51 грн/литр можно заправиться этим видом горючего на "БРСМ-Нефть" (50,98 грн/литр).

А-92, в свою очередь, наиболее растущий в цене в течение последних дней, дешевле всего стоит на ZOG (49,50 грн/литр). Далее следует "Маркет" — 49,69 грн/литр. По 49,90 грн/литр А-92 стоит на Marshal и RLS. 49,98 грн/литр стоит этот вид топлива в сети "Кворум".

Дизельное топливо, тем временем, дешевле всего стоит на "Факторе" (48 грн/литр). Далее следуют: 49,95 грн/литр — "Авантаж 7", 49,99 грн/литр — "Маркет" и "БРСМ-Нефть" — 50,58 грн/литр. Что касается сжиженного газа, то он дешевле всего стоит в сети Green Wave — 26,30 грн/литр. До 27 грн/литр им также можно заправиться на: Marshal – 26,62 грн/литр, Motto – 26,98 грн/литр, Ovis – 26,99 грн/литр, RLS – 26,70 грн/литр, Rodnik – 26 ,99 грн/литр, "Авантаж 7" — 26,45 грн/литр, "Катрал" — 26,97 грн/литр и "Квроум" — 26,98 грн/литр.

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