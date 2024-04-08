Как украинцы в Германии могут обменять или восстановить водительские права: список документов

Недавно там открылась для этого третья локация

С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы были вынуждены стать переселенцами во многих странах Европы. Одной из таких является Германия, где находится достаточное количество украинцев, имеющих водительское удостоверение.

Так, на официальном сайте КГГА появилась информация о том, как украинские водители могут получить административные услуги за границей. Что касается Германии, то с 28 марта заработал центр ГП "Документ" в Мюнхене.

Отмечается, что это третья локация в Германии, где украинцы могут обменять имеющиеся или восстановить утраченные или украденные водительские права. Предоставление услуг производится по адресу: Dachauer Str. 122, 80637 München, с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 в порядке живой очереди.

Какие документы для этого нужны

Обслуживание граждан производится в мобильных программно-технических комплексах – специально обустроенных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис". Они могут принять около 200 граждан в течение рабочего дня.

Для обмена и восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства (если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица) или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) – в случае изменения персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

Так, созданная заявка на обмен или восстановление документа направляется в Украину в сервисный центр МВД, где ее обрабатывают администраторы, и в случае одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение. Услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения для украинцев за рубежом доступна еще в 12 центрах ГП "Документ" в 7 европейских странах: Польше, Чехии, Словакии, Германии, Италии, Испании и Турции.

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