В Украине цена топлива перевалила за 60 грн/литр

Такой стоимости достиг только один вид, но впоследствии могут подорожать и другие

Украинские АЗС в четверг, 11 апреля, скорректировали цены на бензин и дизель. Так, их средняя стоимость в очередной раз пошла вверх. Только автогаз, в свою очередь, остался прежним.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95". Сразу отметим, что больше всего прибавили в цене "премиальный" бензин марки А-95 и А-92.

Как изменилась средняя цена на топливо в Украине

В частности, самый дорогой вид горючего – А-95+ – прибавил в цене 5 коп./литр. Теперь его средняя стоимость составляет 57,83 грн/литр. Обычный А-95 подорожал на 3 коп./литр – 54,35 грн/литр. А-92-й, в свою очередь, теперь стоит 51,36 грн/литр (+5 коп./литр). Что касается дизеля, то теперь его цена – 54,58 грн/литр (+3 коп./литр). Сжиженный газ, между тем, стоит 28,05 грн/литр.

Что касается цены на топливона АЗС, то здесь уже показатель перевалил за 60 грн/литр. Так, в сети SOCAR теперь можно заправиться А-95+ за 60,99 грн/литр. Также к пересечению этого предела близки WOG и OKKO, где этот вид горючего стоит 59,99 грн/литр.

Если учитывать обычный А-95, то им здесь снова дороже всего заправиться на SOCAR — 59,99 грн/литр. Самая дешевая цена на "Авантаж 7" — 49,95 грн/литр. А-92, тем временем, дороже всего стоит на KLO (53,99 грн/литр) и "Автотранс" (53,98 грн/литр). Дешевле всего этот вид стоит на "Маркете" (49,69 грн/литр).

На SOCAR дороже всего стоит и дизель — 59,99 грн/литр. Дешевле всего он стоит на "Факторе" (48,20 грн/литр). Далее следуют: 49,95 грн/литр — "Авантаж 7", 49,99 грн/литр — "Маркет" и Motto — 50,98 грн/литр. Что касается сжиженного газа, то он дешевле всего стоит в сети Green Wave — 26,30 грн/литр. До 27 грн/литр им также можно заправиться на: Marshal – 26,62 грн/литр, Motto – 26,98 грн/литр, Ovis – 26,99 грн/литр, RLS – 26,70 грн/литр, Rodnik – 26 ,99 грн/литр, "Авантаж 7" — 26,45 грн/литр, "Катрал" — 26,97 грн/литр и "Кворум" — 26,98 грн/литр. Самое дорогое голубое топливо стоит на "Параллеле" — 29,66 грн/литр. Вашему вниманию цены на украинских АЗС на горючее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что отдельный вид горючего подорожает в 2,4 раза, если введут акцизы на уровне ЕС. Это однозначно больно ударит по кошелькам украинцев.