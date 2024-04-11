В Україні ціна пального перевалила за 60 грн/літр

До такої вартості здорожчав лише один вид, але згодом можуть здорожчати й інші

Українські АЗС у четвер, 11 квітня, скорегували ціни на бензин та дизель. Так, їхня середня вартість вчергове пішла вгору. Лише автогаз, своєю чергою, залишився незмінним.

Про це повідомляє Консалтингова група "А-95". Одразу зазначимо, що найбільше додали у ціні "преміальний" бензин марки А-95 та А-92.

Як змінилася середня ціна на пальне в Україні

Зокрема, найдорожчий вид пального — А-95+ — додав у ціні 5 коп./літр. Відтепер його середня вартість становить 57,83 грн/літр. Звичайний А-95 подорожчав на 3 коп./літр — 54,35 грн/літр. А-92-й, своєю чергою, тепер коштує 51,36 грн/літр (+5 коп./літр). Щодо дизеля, то тепер його ціна — 54,58 грн/літр (+3 коп./літр). Скраплений газ, тим часом, коштує 28,05 грн/літр.

Щодо ціни на пальне на АЗС, то тут вже показник перевалив за 60 грн/літр. Так, в мережі SOCAR відтепер можна заправитися А-95+ за 60,99 грн/літр. Також до перетину цієї межі близькі WOG та OKKO, де цей вид пального коштує 59,99 грн/літр.

Якщо брати до уваги звичайний А-95, то ним тут знову найдорожче заправитися на SOCAR — 59,99 грн/літр. Найдешевша ціна на "Авантаж 7" — 49,95 грн/літр. А-92, тим часом, найдорожче коштує на KLO (53,99 грн/літр) та "Автотранс" (53,98 грн/літр). Дешевше всього цей вид коштує на "Маркет" (49,69 грн/літр).

На SOCAR найдорожче коштує і дизель — 59,99 грн/літр. Найдешевше він коштує на "Факторі" (48,20 грн/літр). Далі йдуть: 49,95 грн/літр — "Авантаж 7", 49,99 грн/літр — "Маркет" та Motto — 50,98 грн/літр. Щодо скрапленого газу, то він найдешевше коштує в мережі Green Wave — 26,30 грн/літр. До 27 грн/літр ним також можна заправитися на: Marshal — 26,62 грн/літр, Motto — 26,98 грн/літр, Ovis — 26,99 грн/літр, RLS — 26,70 грн/літр, Rodnik — 26,99 грн/літр, "Авантаж 7" — 26,45 грн/літр, "Катрал" — 26,97 грн/літр та "Кворум" — 26,98 грн/літр. Найдорожче блакитне пальне коштує на "Паралелі" — 29,66 грн/літр. До вашої уваги ціни на українських АЗС на пальне.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окремий вид пального здорожчає в 2,4 рази, якщо запровадять акцизи на рівні ЄС. Це однозначно боляче вдарить по гаманцях українців.