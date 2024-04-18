Названо найнадійніший двигун General Motors: 500 тисяч кілометрів для нього - дрібниці

СТО розоряться, якщо всі почнуть їздити авто з цими двигунами

У доробку General Motors є кілька найнадійніших бензинових двигунів. Вони вважаються одними із найякіснішими у світовому автопромі.

Сьогодні нашу увагу приверне двигун TurboMax, який був названий в честь іншої легендарної лінійки двигунів GM — Duramax V8. Він здатний виробляти високий крутний момент та дивовижну потужність, пише slashgear.

Що таке двигун GMC TurboMax і які його функції та характеристики?

Це бензиновий двигун, який створений для використання у пікапах, позашляховиках і невеликих вантажівках. Його випустили у 2019 році.

Двигун TurboMax має неймовірну потужність у 310 кінських сил, зважаючи на його невеликі розміри. Тому такі випробування як їзда бездоріжжям чи буксирування причепів — це для двигуна TurboMax як раз плюнути. Він має потужний турбокомпресор, трипозиційний розподільний вал та багато інших високопродуктивних компонентів.

Моделі авто, оснащені TurboMax

Станом на зараз лише 4 моделі авто оснащені цим двигуном. Це 2024 GMC Canyon, 2024 Chevrolet Silverado 1500, 2024 GMC Sierra 1500, і 2024 Chevrolet Colorado. Наразі виробник не розголошує, чи планує він в майбутньому оснащувати цією силовою установкою інші авто, але є вже головні претенденти. Це Cadillac CT4-V, Chevrolet Traverse та GMC Acadia. Багато експертів припускають, що ці авто, які зараз оснащені слабшим двигуном, отримають TurboMax у майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав про найнадійніший двигун від шведського бренду Volvo. Ним оснащені лише 2 моделі компанії.