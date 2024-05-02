Точно попадет в рекомендации: как записать красивое, но необычное видео с авто

Делать красивые и необычные ролики – это целое искусство.

В мире, насыщенном видео контентом, умение снимать видео качественно и эффективно становится необходимым навыком. Также это касается видео, связанных с автомобилями, потому что такой контент довольно популярен в Сети.

Качественные и необычные ролики могут стать популярными через несколько минут. Поэтому в этой статье мы рассмотрим топ-7 способов создания видео возле автомобиля и внутри него от контент-мейкера blinova_zenia_, которые помогут вам снять качественный материал, что привлечет внимание зрителей.

7 лучших способов снять видео с машиной

Способ 1. Кладем телефон на землю и опираем его на что-то. Снимаем ролик, как идем к машине и открываем дверь.

Способ 2. Кладем телефон на заднее колесо и снимаем, как садимся в авто.

Способ 3. Укладываем телефон на землю камерой вверх прямо под порогом авто. Снимаем, как садимся в машину.

Способ 4. Кладем телефон в карман пассажирской двери. Садимся в авто и снимаем видео, как закрываем дверцу.

Способ 5. Снимаем видео, как заводим авто. То есть, нажимаем кнопку или вставляем ключ, возвращаем его.

Способ 6. Вставляем телефон в защиту от солнца для водителя – козырек на переднем сиденье.

Способ 7. Снимаем, как машина уезжает.

Важно: когда кладете телефон на асфальт, не забудьте что-нибудь под него подложить, чтобы не поцарапать. И, конечно, не забудьте его оттуда забрать. Также красивое видео получится, если соединить все эти 7 шагов в 1 видео.

Ранее "Телеграф" писал о трех моделях авто, которые гарантированно выдадут скуфа. Это особая категория мужчин.