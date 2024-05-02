Укр

Точно попадет в рекомендации: как записать красивое, но необычное видео с авто

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Девушки очень любят снимать видео со своими авто
Девушки очень любят снимать видео со своими авто. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Делать красивые и необычные ролики – это целое искусство.

В мире, насыщенном видео контентом, умение снимать видео качественно и эффективно становится необходимым навыком. Также это касается видео, связанных с автомобилями, потому что такой контент довольно популярен в Сети.

Качественные и необычные ролики могут стать популярными через несколько минут. Поэтому в этой статье мы рассмотрим топ-7 способов создания видео возле автомобиля и внутри него от контент-мейкера blinova_zenia_, которые помогут вам снять качественный материал, что привлечет внимание зрителей.

7 лучших способов снять видео с машиной

Способ 1. Кладем телефон на землю и опираем его на что-то. Снимаем ролик, как идем к машине и открываем дверь.

Способ 2. Кладем телефон на заднее колесо и снимаем, как садимся в авто.

Способ 3. Укладываем телефон на землю камерой вверх прямо под порогом авто. Снимаем, как садимся в машину.

Способ 4. Кладем телефон в карман пассажирской двери. Садимся в авто и снимаем видео, как закрываем дверцу.

Способ 5. Снимаем видео, как заводим авто. То есть, нажимаем кнопку или вставляем ключ, возвращаем его.

Способ 6. Вставляем телефон в защиту от солнца для водителя – козырек на переднем сиденье.

Способ 7. Снимаем, как машина уезжает.

Важно: когда кладете телефон на асфальт, не забудьте что-нибудь под него подложить, чтобы не поцарапать. И, конечно, не забудьте его оттуда забрать. Также красивое видео получится, если соединить все эти 7 шагов в 1 видео.

Ранее "Телеграф" писал о трех моделях авто, которые гарантированно выдадут скуфа. Это особая категория мужчин.

Теги:
#Авто #Авто новости #Новостиа авто #Поради водіям #відео