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Точно попаде в рекомендації: як записати красиве, але незвичайне відео з авто

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Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Дівчата дуже люблять знімати відео зі своїми авто
Дівчата дуже люблять знімати відео зі своїми авто. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Робити красиві та незвичайні ролики — це ціле мистецтво.

У світі, насиченому відео контентом, вміння знімати відео якісно та ефективно стає необхідною навичкою. Також це стосується відео, пов'язаних з автомобілями, тому що такий контент є доволі популярним у Мережі.

Якісні та незвичайні ролики можуть стати популярними за кілька хвилин. Тому у цій статті ми розглянемо топ-7 способів створення відео біля автомобіля та всередині нього від контент-мейкера blinova_zenia_, які допоможуть вам зняти якісний матеріал, що приверне увагу глядачів.

7 краших способів зняти відео з машиною

Спосіб 1. Кладемо телефон на землю і спираємо його об щось. Знімаємо ролик, як йдемо до машини і відчиняємо двері.

Спосіб 2. Кладемо телефон на заднє колесо і знімаємо, як сідаємо в авто.

Спосіб 3. Кладемо телефон на землю камерою вверх просто під порогом авто. Знімаємо, як сідаємо в машину.

Спосіб 4. Кладемо телефон в кишеню пасажирських дверей. Сідаємо в авто і знімаємо відео, як зачиняємо дверку.

Спосіб 5. Знімаємо відео, як заводимо авто. Тобто натискаємо кнопку чи вставляємо ключ, повертаємо його.

Спосіб 6. Вставляємо телефон в захист від сонця для водія — козирок на передньому сидінні.

Спосіб 7. Знімаємо, як машина їде.

Важливо: коли кладете телефон на асфальт, не забудьте щось під нього підкласти, щоб не подряпати. І, звісно, не забудьте його потім звідти забрати. Також красиве відео вийде, якщо з’єднати ці всі 7 кроків в 1 відео.

Раніше "Телеграф" писав про три моделі авто, які гарантовано видадуть скуфа. Це особлива категорія чоловіків.

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#Авто #Авто новини #Новини авто #Поради водіям