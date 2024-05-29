Опытный механик рассказал, за какими 10 услугами лучше не обращаться в дилерский центр

Не всегда нужно выбирать дилерский центр, говорят механики

Купили новый автомобиль и собираетесь обслуживать его исключительно в дилерском центре? И действительно, некоторые работы по обслуживанию и ремонту авто у дилера выгодны.

Однако 10 видов из них следует избегать. Опытные механики настаивают на этом и объясняют, почему это нужно делать на специализированных сервисных центрах. Издание finance.yahoo рассказывает основные детали.

Шиномонтаж, замена шин, установка других дисков

Механики рекомендуют проводить шиномонтажные работы в специализированных автомастерских, которые часто доступнее, чем дилерские центры. Сотрудники шиномонтажных мастерских имеют больший опыт в этой сфере. Также они гораздо быстрее выполняют эти роботы, чем дилер.

Послепродажная установка и кузовные работы

Для послепродажного монтажа, например, аудиосистемы или замены обшивки автомобиля, а также для покраски или кузовных работ, рекомендуются специализированные магазины и автомастерские, а не дилерские центры. Они имеют гораздо более широкий спектр возможностей и опыта в персонализации и конкретных услугах. А возможности дилера часто ограничены стандартными опциями только от одного производителя.

Замена щеток стеклоочистителя и лобового стекла

Механики рекомендуют владельцам автомобилей обращаться к надежному местному механику для подобных работ. Так вы сэкономите много денег. А некоторые работы вообще можно сделать самостоятельно, например, заменить щетки стеклоочистителей.

Замена масла и обслуживание тормозов

Замена масла и обслуживания тормозной системы у дилера может быть оправдана только тем, что автомобиль еще находится на гарантии. В других случаях это будет просто пустой тратой денег, ведь в обычных автомастерских эти услуги стоят гораздо дешевле.

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