Досвідчений механік розповів, за якими 10 послугами краще не звертатись в дилерський центр

Не завжди потрібно вибирати дилерський центр, кажуть механіки

Купили нове авто і збираєтесь обслуговувати його виключно в дилерському центрі? І справді, деякі роботи з обслуговування та ремонту авто у дилера є вигідними.

Проте 10 видів із них потрібно уникати. Досвідчені механіки наполягають на цьому і пояснюють, чому це потрібно робити на спеціалізованих сервісних центрах. Видання finance.yahoo розповідає основні деталі.

Шиномонтаж, заміна шин, встановлення інших дисків

Механіки рекомендують проводити шиномонтажні роботи в спеціалізованих автомайстернях, які часто є доступнішими, ніж дилерські центри. Співробітники шиномонтажу мають більший досвід у цій сфері. Також вони набагато швидше виконують ці роботи, ніж дилер.

Післяпродажне встановлення та кузовні роботи

Для післяпродажного встановлення, наприклад, аудіосистеми або заміни обшивки автомобіля, а також для фарбування чи кузовних робіт, рекомендуються спеціалізовані магазини та автомайстерні, а не дилерські центри. Вони мають набагато ширший спектр можливостей і досвіду в персоналізації та конкретних послугах. А можливості дилера часто обмежені стандартними опціями лише від 1 виробника.

Заміна щіток склоочисника та лобового скла

Механіки рекомендують власникам автомобілів звертатися до надійного місцевого механіка для подібних робіт. Так ви заощадите багато грошей. А деякі роботи взагалі можна зробити самостійно, наприклад, замінити щітки склоочисників.

Заміна масла та обслуговування гальм

Заміна мастила та обслуговування гальмівної системи у дилера може бути виправдано лише тим, що автомобіль ще перебуває на гарантії. В інших випадках це буде просто марною витратою грошей, адже у звичайних автомайстернях ці послуги коштують набагато дешевше.

Раніше "Телеграф" писав, чим дешевше доїхати з Києва до Львова чи Івано-Франківська — на Tesla чи бензиновому BMW. Власник однієї з цих машин страшенно розчарований.