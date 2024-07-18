Мегапопулярную в Украине модель Skoda обновили: теперь она работает вместе с ChatGPT (фото)

Что нового у бестселлера чешского бренда

Популярная модель Škoda Octavia получила свежее обновление, принесшее ряд интересных изменений. Некоторые из них связаны с искусственным интеллектом.

Внешний вид стал еще более привлекательным. Новая Octavia получила современные светодиодные фары с оригинальным дизайном, что придает автомобилю более спортивный вид. Особого внимания заслуживают фары Matrix-LED второго поколения с мощным модулем Bi-LED. Задние фонари и бампер также претерпели изменения. Обо всем этом сообщается на официальном сайте Skoda.

Что нового в Octavia

В салоне появился новый 13-дюймовый экран информационно развлекательной системы. Интересной новинкой стала интеграция голосового помощника Лауры с ChatGPT, позволяющая получать более точные ответы на всевозможные вопросы.

Škoda позаботилась и об экологичности, использовав в интерьере новые стойкие материалы. Автомобиль получил дополнительные функции помощи водителю, что повышает комфорт и безопасность.

Под капотом Octavia предлагает широкий выбор двигателей: бензиновые, дизельные и даже гибриды. Для любителей динамичной езды доступна спортивная версия RS.

Новая Octavia по-прежнему доступна в кузовах универсал и хэтчбек. Стоит отметить, что версия универсала остается лидером продаж в своем классе на многих рынках.

Обновленная Škoda Octavia стала еще более привлекательной, сочетая современные технологии, комфорт и практичность, чем, несомненно, укрепит свои позиции на рынке. Сделать это поможет также низкая цена – лифтбек будет стоить 27 тысяч, универсал – от 27 700.

Ранее "Телеграф" писал, что Шкода представила обновленную версию популярной модели Octavia. Автомобиль получил более современный и одновременно корпоративный дизайн внутри, более мощные силовые установки, а также более "свежий" интерьер.