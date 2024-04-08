Skoda представила новую версию флагманского кроссовера, который доступен в Украине (фото)

Рестайлинговая версия этой модели снова увеличилась в размерах

Компания Skoda Auto официально представила второе поколение флагманского кроссовера Kodiaq. Так, чешский автопроизводитель решил увеличить размеры этой модели.

Об этом говорится на официальном сайте Skoda. Обновленная версия кроссовера Skoda Kodiaq построена на экологичности, пространстве и безопасности. Также расширена линейка силовых агрегатов.

Что представляет собой обновленная Skoda Kodiaq

У Kodiaq второго поколения Škoda еще больше усовершенствовала прочный и скульптурный дизайн внедорожника, придав ему более строгий вид. Кроме квадратных колесных арок, в глаза сразу бросается новый логотип бренда на капоте и надпись на задней двери. Также эта модель получила массивную радиаторную решетку и массивный задний бампер.

Более выразительные фары: светодиодные матричные фары и передняя решетка с горизонтальной световой полосой, а также соединенные между собой светодиодные задние фонари с анимированными индикаторами дебютируют на новом Kodiaq. Kodiaq вырос более чем на шесть сантиметров, предлагая больше места для семи пассажиров и большого количества багажа. Кроме того, Skoda улучшила аэродинамику модели, достигнув значения 0,282. Значительные аэродинамические улучшения были достигнуты благодаря внедрению активных охлаждающих жалюзи и изменению дизайна переднего и заднего бамперов.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Совершенно новый Kodiaq оснащается современными информационно-развлекательными системами, включая опциональный 13-дюймовый экран и дисплей на всю голову. Инновационная система Skoda Smart Dials с тактильными элементами управления и 10-дюймовым виртуальным кокпитом входят в стандартную комплектацию. Система голосового управления с середины 2024 года станет еще более совершенной благодаря интеграции чат-бота ChatGPT, основанного на искусственном интеллекте.

Салон Skoda Kodiaq

Что касается моторной гаммы, то обновленная Skoda Kodiaq получила пять силовых агрегатов мощностью от 110 кВт (150 л.с.) до 150 кВт (204 л.с.), которые всегда совмещаются с автоматической коробкой передач DSG. Линейка силовых агрегатов теперь также включает в себя гибридную версию с электрическим приводом с запасом хода более 100 км и гибридную силовую установку начального уровня. Оба топовых двигателя в стандартной комплектации сочетаются с полным приводом.

Skoda Kodiaq официально продается в Украине. Его стоимость начинается от 1 517 867 грн. Вероятнее всего, второе поколение этой модели также будет представлено на украинском рынке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на украинский рынок вышли бюджетные модели Skoda. Эти автомобили получили существенную модернизацию, обновившись снаружи и внутри.