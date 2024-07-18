Мегапопулярну в Україні модель Skoda оновили: тепер вона працює разом з ChatGPT (фото)

Що нового у бестселера чеського бренду

Популярна модель Škoda Octavia отримала свіже оновлення, яке принесло низку цікавих змін. Деякі з них пов’язані зі штучним інтелектом.

Зовнішній вигляд став ще привабливішим. Нова Octavia отримала сучасні світлодіодні фари з оригінальним дизайном, що надає автомобілю спортивнішого вигляду. Особливої уваги заслуговують фари Matrix-LED другого покоління з потужним модулем Bi-LED. Задні ліхтарі та бампер також зазнали змін. Про все це повідомляється на офіційному сайті Skoda.

Що нового в Octavia

В салоні з'явився новий 13-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Цікавою новинкою стала інтеграція голосового помічника Лаури з ChatGPT, що дозволяє отримувати більш точні відповіді на різноманітні запитання.

Škoda подбала і про екологічність, використавши в інтер'єрі нові стійкі матеріали. Автомобіль отримав додаткові функції допомоги водію, що підвищує комфорт та безпеку.

Під капотом Octavia пропонує широкий вибір двигунів: бензинові, дизельні та навіть гібриди. Для любителів динамічної їзди доступна спортивна версія RS.

Нова Octavia, як і раніше, доступна у кузовах універсал та хетчбек. Варто зазначити, що версія універсал залишається лідером продажу у своєму класі на багатьох ринках.

Оновлена Škoda Octavia стала ще привабливішою, поєднуючи сучасні технології, комфорт та практичність, чим, безсумнівно, зміцнить свої позиції на ринку. Зробити це допоможе також низька ціна — ліфтбек коштуватиме 27 тисяч, універсал — від 27 700.

Раніше "Телеграф" писав, що Шкода презентувала оновлену версію популярної моделі Octavia. Автомобіль отримав більш сучасний та водночас корпоративний дизайн всередині, значно потужніші силові установки, а також "свіжіший" інтер’єр.