Популярна в Україні марка випустила бюджетний позашляховик з величезним запасом ходу (фото)

Цей позашляховик може проїхати понад 2 тисячі кілометрів на одній зарядці та баку

Китайський автовиробник Chery представив новий флагманський гібридний позашляховик Fulwin T10. Модель доступна у трьох комплектаціях з цінами від 189 900 до 229 900 юанів (приблизно 26 300 — 32 000 доларів США).

Fulwin — це нова лінійка енергоефективних автомобілів Chery, започаткована у 2023 році. Нещодавно Fulwin T10 встановив рекорд Гіннеса, подолавши 2169,641 км без підзарядки. Про це повідомляє видання Сarnewschina.

Особливості екстер'єру та інтер'єру

Fulwin T10 пропонується у п'яти кольорах кузова. Автомобіль оснащено панорамним люком, 20-дюймовими дисками та системою допомоги водію L2.5.

Салон доступний у двох кольорових рішеннях з оздобленням шкірою та м'якими матеріалами. Fulwin T10 має подвійний 12,3-дюймовий екран, 50-дюймовий проєкційний дисплей та численні технологічні функції. Доступні п'яти- та шестимісні конфігурації з різним набором опцій комфорту для кожної комплектації.

Технічні характеристики

Fulwin T10 оснащено гібридною системою Chery Kunpeng Super Hybrid C-DM. Вона поєднує 1,5-літровий турбодвигун (154 к.с.) та один або два електромотори. Сумарна потужність досягає 235 к.с.

Акумулятор ємністю 34,46 кВт·год забезпечує запас ходу на електротязі до 210 км. Загальний запас ходу перевищує 1400 км. Швидка зарядка від 30% до 80% займає 18 хвилин, повільна — 5,5 годин.

Раніше "Телеграф" також показував новий позашляховик від Volkswagen. Він також має величезний запас ходу і мінімалістичний дизайн.