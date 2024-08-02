В Topgear назвали 10 лучших кабриолетов не за все деньги мира: какие модели заслуживают внимания

Для тех, кто любит кататься с ветерком

Британское автомобильное издание TopGear составило список лучших кабриолетов, которые можно приобрести за разумные деньги. В список вошли как классические модели, так и современные спортивные автомобили.

Эксперты выбирали машины, сочетающие в себе стиль, мощность и удовольствие от вождения. Этот рейтинг поможет автолюбителям найти идеальный открытый автомобиль для летних поездок не за все деньги мира.

Audi RS4 кабриолет

Этот мощный немецкий кабриолет оснащен 4,2-литровым V8 двигателем мощностью 420 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. RS4 сочетает в себе комфорт премиум-класса и спортивные характеристики. Полный привод quattro обеспечивает отличную управляемость на любом покрытии.

Lotus Elise S1

Легендарный британский спорткар отличается сверхлегким весом – всего 731 кг. Благодаря этому 1,8-литровый двигатель мощностью 118 л. обеспечивает удивительную динамику. Elise S1 – это воплощение чистого удовольствия от вождения с минималистичным дизайном.

Caterham Seven

Этот ультралегкий родстер – настоящая икона британского автоспорта. Seven весит всего 540 кг и оснащается разными двигателями мощностью от 125 до 310 л.с. Он обеспечивает непревзойденные ощущения управления благодаря минималистической конструкции и отсутствию электронных помощников.

Porsche 911 997 Carrera 4S

Немецкий спорткар с 3,8-литровым оппозитным двигателем мощностью 355 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Полный привод и идеальное шасси обеспечивают исключительную управляемость. 997 поколение считается одним из лучших в истории модели.

BMW M4 Кабриолет

Мощный немецкий кабриолет оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 431 л. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды. M4 сочетает в себе комфорт премиум-класса и спортивные характеристики. Жесткая складная крыша обеспечивает комфорт в любую погоду.

TVR Tamora

Этот британский спортивный автомобиль оснащен 3,6-литровым двигателем V8 мощностью 350 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды. Tamora отличается экстравагантным дизайном и отсутствием электронных систем помощи водителю, что обеспечивает чистые ощущения управления.

Mercedes-Benz SL63

Роскошный немецкий родстер оснащен 5,5-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 585 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды. SL63 сочетает в себе комфорт премиумкласса и поразительную динамику. Жесткая складная крыша превращает ее в купе за 16 секунд.

Jaguar F-Type V6

Британский спортивный автомобиль с 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 380 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. F-Type отличается элегантным дизайном и отличным звуком выхлопной системы. Он обеспечивает идеальный баланс между комфортом и спортивными характеристиками.

Ford Mustang V8

Американская легенда оснащена 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 460 л. Mustang разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды. Он сочетает классический дизайн и современные технологии. Мощный двигатель и задний привод обеспечивают подлинное удовольствие от управления.

Maserati Grancabrio

Итальянский роскошный кабриолет оснащен 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 460 л. Он разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд. Grancabrio отличается элегантным дизайном и роскошным интерьером. Отличный звук двигателя и отличная управляемость делают его идеальным для путешествий.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в одном из городов Украины заметили Tesla Cybertruck. В нашем государстве такой автомобиль стоит гораздо дороже, чем его продают в США.