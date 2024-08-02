У Topgear назвали 10 кращих кабріолетів не за всі гроші світу: які моделі заслуговують на увагу

Для тих, хто любить кататись із вітерцем

Британське автомобільне видання TopGear склало список найкращих кабріолетів, які можна придбати за розумні гроші. До переліку увійшли як класичні моделі, так і сучасні спортивні автомобілі.

Експерти обирали машини, які поєднують у собі стиль, потужність та задоволення від керування. Цей рейтинг допоможе автолюбителям знайти ідеальний відкритий автомобіль для літніх подорожей не за всі гроші світу.

Audi RS4 кабріолет

Цей потужний німецький кабріолет оснащений 4,2-літровим двигуном V8 потужністю 420 к.с. Він розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди. RS4 поєднує в собі комфорт преміумкласу та спортивні характеристики. Повний привід quattro забезпечує відмінну керованість на будь-якому покритті.

Lotus Elise S1

Легендарний британський спорткар вирізняється надлегкою вагою — всього 731 кг. Завдяки цьому 1,8-літровий двигун потужністю 118 к.с. забезпечує дивовижну динаміку. Elise S1 — це втілення чистого задоволення від водіння з мінімалістичним дизайном.

Caterham Seven

Цей ультралегкий родстер — справжня ікона британського автоспорту. Seven важить лише 540 кг і оснащується різними двигунами потужністю від 125 до 310 к.с. Він забезпечує неперевершені відчуття від керування завдяки мінімалістичній конструкції та відсутності електронних помічників.

Porsche 911 997 Carrera 4S

Німецький спорткар з 3,8-літровим опозитним двигуном потужністю 355 к.с. розганяється до 100 км/год за 4,7 секунди. Повний привід та ідеальне шасі забезпечують виняткову керованість. 997 покоління вважається одним з найкращих в історії моделі.

BMW M4 Кабріолет

Потужний німецький кабріолет оснащений 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 431 к.с. Він розганяється до 100 км/год за 4,4 секунди. M4 поєднує в собі комфорт преміумкласу та спортивні характеристики. Жорсткий складаний дах забезпечує комфорт у будь-яку погоду.

TVR Tamora

Цей британський спорткар оснащений 3,6-літровим двигуном V8 потужністю 350 к.с. Він розганяється до 100 км/год за 4,2 секунди. Tamora вирізняється екстравагантним дизайном та відсутністю електронних систем допомоги водію, що забезпечує чисті відчуття від керування.

Mercedes-Benz SL63

Розкішний німецький родстер оснащений 5,5-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 585 к.с. Він розганяється до 100 км/год за 4,1 секунди. SL63 поєднує в собі комфорт преміумкласу та разючу динаміку. Жорсткий складаний дах перетворює його на купе за 16 секунд.

Jaguar F-Type V6

Британський спорткар з 3,0-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 380 к.с. розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди. F-Type вирізняється елегантним дизайном та чудовим звуком вихлопної системи. Він забезпечує ідеальний баланс між комфортом та спортивними характеристиками.

Ford Mustang V8

Американська легенда оснащена 5,0-літровим двигуном V8 потужністю 460 к.с. Mustang розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди. Він поєднує в собі класичний дизайн та сучасні технології. Потужний двигун та задній привід забезпечують справжнє задоволення від керування.

Maserati Grancabrio

Італійський розкішний кабріолет оснащений 4,7-літровим двигуном V8 потужністю 460 к.с. Він розганяється до 100 км/год за 5,0 секунд. Grancabrio вирізняється елегантним дизайном та розкішним інтер'єром. Чудовий звук двигуна та відмінна керованість роблять його ідеальним для подорожей.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що в одному з міст України помітили Tesla Cybertruck. У нашій державі таке авто коштує набагато дорожче, ніж його продають в США.