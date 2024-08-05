Как увеличить запас хода электромобиля на шоссе: несколько секретов дальних поездок

Как увеличить запас хода вашего электромобиля на шоссе

Электромобили становятся все более популярными, но многих водителей беспокоит их запас хода, особенно при движении по шоссе. Если электрокары отлично справляются с городскими условиями, где рекуперативное торможение помогает экономить заряд, на трассе часто появляется проблема недостаточной дальности хода.

Как правильно подготовить автомобиль, оптимизировать стиль вождения и использовать все возможности вашего электрокара для максимального пробега? Следуя нескольким простым советам, можно значительно увеличить дальность поездки без подзарядки.

Подготовка перед поездкой

Включите кондиционер заранее. Многие электромобили позволяют заранее нагреть или охладить салон, пока машина еще подключена к зарядному устройству. Это позволяет использовать энергию из сети, а не из аккумулятора. Особенно важно это зимой, так как обогрев салона требует больше энергии, чем охлаждение.

Проверьте давление в шинах. Недостаточное давление увеличивает сопротивление качению и расход энергии. Регулярно проверяйте и поддерживайте рекомендованное производителем давление в шинах.

Техника вождения

Избегайте резких ускорений и торможений. Плавный старт и движение позволяют существенно сэкономить заряд батареи.

Контролируйте скорость – снижение скорости на шоссе даже на 10-20 км/ч может заметно увеличить запас хода. Чем выше скорость, тем больше энергии тратится на преодоление сопротивления воздуха.

Используйте круиз-контроль – он помогает поддерживать постоянную скорость без лишних ускорений и замедлений, что экономит энергию. Многие электромобили также имеют специальный эко-режим для максимальной экономии заряда.

Еще несколько секретов

Уберите из машины все лишнее. Дополнительный вес увеличивает расход энергии. Также откажитесь от внешних багажников. Багажники на крыше, велокрепления и другие аксессуары увеличивают аэродинамическое сопротивление и потребление энергии.

Рационально пользуйтесь климат-контролем. Старайтесь не переохлаждать и не перегревать салон. Точечный обогрев сидений и руля зимой эффективнее общего отопления. Температура в салоне летом не должна быть ниже 22 градусов. Такой показатель считается оптимальным.

Следуя этим простым советам, можно заметно увеличить запас хода при движении по шоссе и сделать дальние поездки более комфортными. Помните, что каждая модель электромобиля имеет свои особенности, поэтому изучите рекомендации производителя для достижения максимальной эффективности.

Ранее "Телеграф" писал, что электрокары в Украине не могут справиться с жарой. Водители жалуются, что запас хода в электрокаре мгновенно падает на 50 км при включении кондиционера.