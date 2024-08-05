Як збільшити запас ходу електромобіля на шосе: кілька секретів далеких поїздок

Як збільшити запас ходу вашого електромобіля на шосе

Електромобілі стають все більш популярними, але багатьох водіїв турбує їхній запас ходу, особливо при русі по шосе. Якщо електрокари чудово справляються з міськими умовами, де рекуперативне гальмування допомагає заощаджувати заряд, на трасі часто виникає проблема недостатньої дальності ходу.

Як правильно підготувати автомобіль, оптимізувати стиль водіння та використати всі можливості вашого електрокара для максимального пробігу? Слідуючи кільком простим порадам, можна значно збільшити дальність поїздки без підзарядки.

Підготовка перед поїздкою

Увімкніть кондиціонер заздалегідь. Багато електромобілів дозволяють заздалегідь нагріти або охолодити салон, поки машина ще підключена до зарядного пристрою. Це дозволяє використовувати енергію з мережі, а не акумулятора. Особливо важливо це взимку, тому що обігрів салону потребує більше енергії, ніж охолодження.

Перевірте тиск у шинах. Недостатній тиск збільшує опір коченню та витрати енергії. Регулярно перевіряйте та підтримуйте рекомендований виробником тиск у шинах.

Техніка водіння

Уникайте різких прискорень та гальмування. Плавний старт і рух дозволяють суттєво заощадити заряд батареї.

Контролюйте швидкість — зниження швидкості на шосе навіть на 10-20 км/год може помітно збільшити запас ходу. Чим вища швидкість, тим більше енергії витрачається на подолання опору повітря.

Використовуйте круїз-контроль – він допомагає підтримувати постійну швидкість без зайвих прискорень та уповільнень, що заощаджує енергію. Багато електромобілів також мають спеціальний еко-режим для максимальної економії заряду.

Ще кілька секретів

Заберіть із машини все зайве. Додаткова вага збільшує витрати енергії. Також відмовтеся від зовнішніх багажників. Багажники на даху, велокріплення та інші аксесуари збільшують аеродинамічний опір та споживання енергії.

Раціонально користуйтеся клімат-контролем. Намагайтеся не переохолоджувати та не перегрівати салон. Точковий обігрів сидінь і керма взимку ефективніший від загального опалення. Температура в салоні влітку не повинна бути нижчою за 22 градуси. Такий показник вважають оптимальним.

Дотримуючись цих простих порад, можна помітно збільшити запас ходу під час руху шосе і зробити дальні поїздки комфортнішими. Пам’ятайте, кожна модель електромобіля має свої особливості, тому вивчіть рекомендації виробника для досягнення максимальної ефективності.

Раніше "Телеграф" писав, що електрокари в Україні не можуть впоратися зі спекою. Водії скаржаться, що запас ходу в електрокарі миттєво знижується на 50 км при включенні кондиціонера.