Денег мало, а машина нужна? Топ-3 авто "за копейки", которые еще долго прослужат украинцам

Забудьте про маршрутки

Война и экономические затруднения серьезно ударили по кошелькам украинцев, однако для многих личный транспорт остается не роскошью, а необходимостью. Когда нужно добраться на работу, отвезти детей в школу или просто не зависеть от общественного транспорта, даже скромный бюджет не помешает покупке авто.

Телеграф проанализировал авторынок и нашел несколько вариантов автомобилей до 2000 долларов. Все они прослужат еще долго и не будут отнимать половину зарплаты на ремонт.

Volkswagen Pointer 2006 (82 940 грн/2000 долларов)

Немецкий хэтчбек с 1,8-литровым двигателем мощностью 100 л. и механической коробкой передач на ходу, двигатель работает нормально, по ходовым вопросам нет. По словам владельца, за 4 года использования машина его не подводила и каждый день эксплуатируется. Среди преимуществ отмечает новый аккумулятор, замененный насос, обслуженный генератор и два комплекта резины.

Из минусов владелец называет состояние порогов и краски, а также нерабочий ручной тормоз. Пробег составляет 288 тысяч километров, машина имеет кондиционер и центральный замок.

Chery QQ 2007 (82 940 грн/2000 долларов)

Китайский малолитражный хэтчбек с 1,1-литровым двигателем на 68 л. имеет очень экономичный расход топлива – всего 5,2 литра на 100 км в смешанном цикле. Владелица говорит, что машинка отслужила ей верой и правдой. Есть неисправности по ходовой, была три года назад переварена и перекрашена. Продавец отмечает, что это очень хорошая машинка для обучения ездить, пробег составляет 134 тысяч километров.

Chery Jaggi 2008 (78 793 грн/1900 долларов)

Еще один представитель китайского автопрома с 1,3-литровым мотором на 82 л. и относительно небольшим пробегом в 78 тысяч километров. Владелец утверждает, что авто в хорошем состоянии, двигатель и коробка передач работают хорошо. Недавно была сделана ходовая, есть незначительные нюансы по кузову. Автомобиль оснащен кондиционером, электростеклоподъемниками, бортовым компьютером и камерой заднего вида.

Ранее Телеграф писал, что за цену до 5000 долларов можно купить кабриолет, на автоматической коробке передач и с кондиционером.