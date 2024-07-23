Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик проанализировал выступление Залужного в RUSI

Валерий Залужный выступил в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI). Выступление хорошее, и, хотя я не согласен с некоторыми положениями, например, я, следуя прусской, а не советской традиции, считаю войну ремеслом/искусством, а не наукой, в целом это очень хорошее выступление с важнейшим месседжем для западных стран.

Залужный подчеркивает, что на фоне мировой войны демократий против авторитарных государств общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод. Российско-украинская война является переходным форматом между войнами старого порядка и тем, какими будут войны в будущем. По его мнению, решающую роль в победе над Россией сыграют новые технологии.

Залужный отмечает, что в настоящее время именно украинцы формируют новые модели этой самой будущей войны XXI века. Но для этого нужны ресурсы. Они есть у Запада, а у Украины есть опыт и знания. Поэтому ресурсы Запада и передовой опыт Украины должны объединиться для развития тех технологий, которые сегодня создает Киев, чтобы украинцы могли их масштабировать.

В противном случае, если этого не сделать, то диктатуры победят, и в итоге мы все погибнем. Под "мы" Залужный подразумевает не только Украину, но и всю западную цивилизацию. С этим сложно поспорить, это так и есть, и перекликается со словами Резникова, когда он недавно выступал в Израиле, где он отметил: мы или победим, объединившись вместе, или погибнем порознь.

Источник: Telegram-канал Игаля Левина.