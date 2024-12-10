Військовий оглядач групи ІС – про те, що таке насправді розрекламована російська ракета "Орешнік"

Орешнік… Новий демон буденності!

Помчало. У Білорусі росія розмістить якийсь там "Орешнік" і загрожуватиме усій Європі, під що вже почали поширювати орієнтири підлітного часу столицями країн НАТО… Серйозно? Паралельно повідомляється, що в період з 10 по 13 грудня над полігоном Капустін Яр буде закрито повітряний простір.

Складається таке враження, що путінський злочинний режим максимально каталізує тему "Орешніка", як це в передсмертному подиху робив свого часу Адольф Гітлер, ретранслюючи в маси відданих бюргерів наратив про якесь Wunderwaffe.

А тепер, давайте, насправді. Що таке "Орешнік"?

Експертиза продовжується і, я не претендую на місце квінтесенції первозданної вселенської істини, але "Орешнік", або "Кедр", або "Хетха", або як його не назви, але очевидно, що це або РС-26 "Рубіж", або, то про що мало хто насмілюється говорити, старий радянський РСД-10 "Піонер".

Примітно, що обидві міжконтинентальні труби не володіють конвенційними бойовими частинами й обидві можуть застосовуватися тільки з ядерною компонентою. Це означає, що якщо дорогі об'єкти вартістю з урахуванням унікальності до 100 мільйонів доларів і запускати по мирних містах, то тільки як порожні болванки.

Порожня болванка вартістю 100 мільйонів доларів має питомий ударний потенціал по 25 кілограмів у тротиловому еквіваленті на кожну свою псевдоударну частину.

Уда по Дніпру мав яскраво продемонструвати те, що "Орешнік" це нікчемне Wunderwaffe, яке у своєму конвенційному є руйнівним потенціалом слабшим за середньостатистичний 9М723 ОТРК "Іскандер". Але російська пропаганда зараз намагається відчайдушно всіх залякати саме цією "диво-зброєю".

Хочу зауважити, що 21 листопада, коли було завдано удару по Дніпру, в ефірі намалювався відразу ж путін, який почав розповідати байки про те, що нова російська суперракета: "Ракети атакують мету зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні засоби протиповітряної оборони, що існують у світі, і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено".

Забавно те, що всі ці параметри стосуються і ракет 47М2 "Кинжал", 3М22 "Циркон", які так само мають можливість нести ядерну бойову частину, але на відміну від РС-26 "Рубіж" і РСД-10 "Піонер" не мають конвенційної.

Тоді ж постало питання – навіщо створювати нову гіперзвукову ракету, коли є "Кинджали" та "Циркони"? При цьому ТТХ такі ж — 10 Махів і навіть більше у Х-47М2 "Кинжал", який успішно збивається ЗРК Patriot та SAMP/T.

А нема заоради чого. Щобільше, у сучасних умовах провести такі НДДКР просто неможливо. Нового типу палива у Росії немає, так само як і нового типу двигуна. На сьогодні росія це технічно і технологічно відстала країна, яка не так створює щось нове, як реанімує старе забуте – радянське. Тому я абсолютно не відкидаю реанімацію РСД-10 "Піонер".

Але загнаному в кут щуру треба терміново залякати Європу, залякати українців, залякати новообраного президента США! І на арену виходить не суперзброя, а безкомпромісне ІПСО Кремля під назвою "Орешнік". Конвульсія путінського режиму, спрямована на залякування.

Не можу гарантувати, що справді всі зрозуміють безглуздість та абсурдність цього ІПСО, але проводиться воно, як можемо бачити, на найвищому рівні. Головним його ретранслятором став сам військовий злочинець путін, і він не втрачає жодної можливості, щоб не пропіарити свій клаптик у вбранні голого короля.

От тільки хотілося б, щоб усі розуміли, що король голий, а "Орешнік" гнилий і порожній плід.

Джерело: пост Коваленка в Telegram