Военный обозреватель группы ИС – о том, что такое на самом деле разрекламированная российская ракета "Орешник"

Орешник… Новый демон обыденности!

Понеслась. В Беларуси россия разместит какой-то там "Орешник" и будет грозить всей Европе, под что уже стали распространять ориентиры подлётного времени по столицам стран НАТО… Серьёзно? Параллельно сообщается, что в период с 10 по 13 декабря над полигоном Капустин Яр будет закрыто воздушное пространство.

Создаётся такое впечатление, что путинский преступный режим максимально катализирует тему "Орешник", как это в предсмертном издыхании делал в своё время Адольф Гитлер, ретранслируя в массы преданных бюргеров нарратив о некоем Wunderwaffe.

А теперь, давайте, по сути. Что такое "Орешник"?

Экспертиза продолжается и, я не претендую на место квинтэссенции первозданной вселенской истины, но "Орешник", или "Кедр", или "Хётха", или как его не назови, но очевидно, что это либо РС-26 "Рубеж", либо, то о чём мало кто осмеливается говорить, стары советский РСД-10 "Пионер".

Примечательно, что обе межконтинентальные трубы не обладают конвенциальными боевыми частями и обе могут применяться только с ядерной компонентой. Это означает, что если дорогостоящие объекты, стоимостью, с учётом уникальности, до 100 миллионов долларов, и запускать по мирным городам, то только как пустые болванки.

Пустая болванка, стоимостью 100 миллионов долларов, имеет удельный ударный потенциал по 25 килограммов в тротиловом эквиваленте на каждую свою псевдо-ударную часть.

Уда по Днепру должен был ярко продемонстрировать то, что "Орешник" это никчёмное Wunderwaffe, в своём конвенциальном представляющее собой разрушительный потенциал слабее среднестатистической 9М723 ОТРК "Искандер". Но российская пропаганда сейчас пытается отчаянно всех запугать именно этим "чудо-оружием".

Хочу заметить, что 21 ноября, когда был нанесён удар по Днепру, в эфире нарисовался сразу же путин, который стал рассказывать байки про то, что новая российская супер-ракета: "Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено".

Забавно то, что все эти параметры касаются и ракет 47М2 "Кинжал", 3М22 "Циркон", которые так же имеют возможность нести ядерную боевую часть, но в отличие от РС-26 "Рубеж" и РСД-10 "Пионер" не обладают конвенциальной.

Тогда же возник вопрос – зачем создавать новую гиперзвуковую ракету, когда есть "Кинжалы" и "Цирконы"? При этом ТТХ такие же – 10 Махов и даже больше у Х-47М2 "Кинжал", который успешно сбивается ЗРК Patriot и SAMP/T.

А незачем. Более того, в современных условиях провести такие НИОКР просто невозможно. Нового типа топлива у россии нет, равно как и нового типа двигателя. На сегодняшний день россия это технически и технологически отсталая страна, не столько создающая, что-то новая, сколько реанимирующая старое забытое – советское. Поэтому я абсолютно не исключаю реанимацию РСД-10 "Пионер".

Но загнанной в угол крысе нужно срочно запугать Европу, запугать украинцев, запугать новоизбранного президента США! И на арену выходит не супероружие, а бескомпромиссное ИПСО Кремля под названием "Орешник". Конвульсия путинского режима направленная на устрашение.

Не могу гарантировать, что действительно все поймут бессмысленность и абсурдность этого ИПСО, но проводится оно как можем видеть на самом высоком уровне. Главным его ретранслятором стал сам военный преступник путин, и он не упускает ни одной возможности, чтобы не пропиарить свой лоскуток в наряде голого короля.

Вот только хотелось бы, чтобы все понимали, что король голый, а "Орешник" гнилой и пустой плод.

Источник: пост Коваленко в Telegram