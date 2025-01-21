Потрапила під роздачу: Трамп осоромився з Іспанією (відео)

Трамп здивував своєю заявою журналістів

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому назвав Іспанію членом "БРІКС", хоча вона не входить до цього об’єднання. Також він порадив журналістам "вивчити це питання".

Про це повідомляє CNN. При цьому Трамп знову пригрозив запровадити проти країн-членів організації "БРІКС" мита у розмірі "щонайменше 100%".

Після вступу на посаду Дональд Трамп почав активно підписувати десятки указів. Один із присутніх в Білому домі журналістів поставив йому питання з приводу країн-членів НАТО із "занадто низькими витратами на оборону". Як приклад він навів Іспанію та Францію.

Дональд Трамп у відповідь на запитання раптово заявив, що Іспанія входить до об’єднання "БРІКС" і її витрати на оборону справді дуже малі. Після цього він знову пригрозив запровадити проти країн "БРІКС" мита у розмірі "щонайменше 100%".

"Це країна БРІКС, Іспанія. Знаєте, що таке країна БРІКС? Вивчіть це питання", — заявив Трамп журналісту.

Варто зазначити, що Іспанія не є членом об’єднання "БРІКС" і ніколи туди не входила.

Що таке "БРІКС"

"БРІКС" – це абревіатура, що означає економічний та політичний союз п’яти країн: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Група була заснована для сприяння економічному співробітництву, політичному діалогу та пошуку альтернативних шляхів досягнення глобального розвитку, незалежних від західних фінансових інституцій, таких як Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк.

Країни "БРІКС" займають близько 40% населення світу та становлять понад 25% світового ВВП (на 2023 рік).

Нещодавно до "БРІКС" офіційно приєдналася Індонезія. Тепер до нього входять Бразилія, Єгипет, Ефіопія, Іран, Об’єднані Арабські Емірати, Росія, Індія, Китай, Південна Африка та Індонезія.

Як повідомляв "Телеграф", на початку грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які є членами організації "БРІКС", мають залишити думки про те, щоб знайти альтернативу долару США у міжнародній торгівлі. Якщо вони спробують створити власну квазівалюту або замінити чимось долар, розплата буде швидкою та неминучим — 100% торгове мито.

Нагадаємо, на інавгурації Трампа було щонайменше три українки. Однією з них була Олександра Ніколаєнко, Міс Україна 2001 року, яка прибула на інавгурацію разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Раффіном. Друга – Оксана Маркарова, посол України у Сполучених Штатах, а третя – колишня прем’єрка України Юлія Тимошенко, яку помітили на інавгураційному молебні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп представив список членів своєї нової адміністрації. Вже відомо, хто туди потрапив.