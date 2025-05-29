Політолог, кандидат політичних наук Михайло Басараб пояснив, чому росіяни не мають ресурсів на тривалу війну

На поверхні лежить доказ, що Кремль немає спроможностей вести довгу війну такої інтенсивності проти України.

Якби у росіян були сили вести довгу війну, вони б не робили масованих повітряних атак на українські тили. Ворог би виснажував наш ресурс вʼялою війною на лінії безпосереднього зіткнення, не особливо прагнучи просуватися вперед.

Якби вони мали запас міцності, вони б "мололи" нашу живу силу там й робили б все, аби український тил якнайшвидше перестав відчувати війну і занурився в клопоти буденного мирного життя. Згодом прірва між фронтом і тилом стала б безоднею. Таку країну було легше хитати зсередини. Це був би ідеальний сценарій для росіян. Є одне але…

Щоб реалізувати таку стратегію, потрібен час, а головне — ресурс. У росіян немає ні одного, ні іншого. Саме тому вони гатять дронами і ракетами по мирних містах, саме тому вони намагаються залякати нас і весь світ "орєшніками" і ще чимось там. Вони роблять це, бо знаходяться на межі можливостей. За цілою низкою проблем у них дедалі більше підгорає зсередини. Їм треба поспішати, підганяти інших, щоб в самій Росії не почало горіти серйозно. Вони б так не метушилися, якби у них був впевнений запас сил.

І ще одна їхня засаднича проблема. Вона в тому, що їхні можливості не відповідають заявленим амбіціям. Це стане явним і для самих росіян, якщо не поспішати.

Ворог продовжує війну з великою натугою і точно боїться дуже неприємних внутрішніх "сюрпризів", які у будь-який момент може актуалізувати сьогоднішнє становище.

Джерело: пост Басараба у Facebook