США схвалили новий пакет допомоги Україні: яка сума та на що піде

Пакет охоплює послуги з ремонту та підтримки артилерійських 155-мм гармат М777

США 5 серпня ухвалили рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги. Його вартість складе 203,5 мільйона доларів, а піде пакет в переважній більшості на ремонт військової техніки та транспортування обладнання.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що мова йде про схвалення пакета з боку Державного департаменту США.

Відомо, що пакет охоплює послуги з ремонту та підтримки артилерійських 155-мм гармат М777. Також до складу пакета увійдуть послуги з "транспортування та консолідації". Головним підрядником виступить компанія BAE Systems, також пізніше буде обрано підрядників для транспортування та інших потрібних послуг.

Україна отримує американські гармати М777 з квітня 2022 року. За цей період США та країни НАТО передали Україні понад 100 таких гаубиць. М777 отримала дуже схвальні відгуки серед українських військових.

Зазначимо, тим часом американські сенатори-республіканці запропонували новий спосіб озброювати Україну без витрат для бюджету США. Європейські союзники зможуть фінансувати постачання американської зброї через спеціальний фонд.

Окрім того, в Сенаті США затвердили мільярд на допомогу Україні у 2026 році, а також запропонували законопроєкт про надання Україні десятків мільярдів доларів протягом наступних двох років. При цьому фінансувати допомогу пропонується за рахунок заморожених активів російського режиму, угоди про корисні копалини та європейських союзників.

Окрім США, Польща вже готує нові пакети військової допомоги для Збройних сил України. Припускається, що усе озброєння в рамках нових пакетів допомоги від Варшави Київ отримає вже до кінця 2025 року.