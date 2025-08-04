Білий дім відкрито звинуватив Індію в допомозі росіянам: що викликало гнів США

Вперше настільки жорстка критика пролунала з вуст особи, настільки наближеної до американського президента

В адміністрації президента США Дональда Трампа вперше відкрито звинуватили Індію в тому, що вона фінансує російську війну проти України. Нью-Делі, заявили у Трампа, робить це шляхом закупівлі нафти у російського режиму.

Про це заявив заступник керівника апарату Білого дому та головний радник Трампа Стівен Міллер, пише інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що вперше настільки жорстка критика пролунала з вуст особи, настільки наближеної до американського президента.

"Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії… Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у закупівлі російської нафти. Це вражаючий факт", — сказав Міллер.

Видання також нагадало, що співрозмовники в індійському уряді підтвердили той факт, що Індія продовжить купувати нафту в Росії попри погрози Трампа. Це може вже дуже скоро призвести до того, що Індії доведеться зіткнутися із масштабними вторинними санкціями з боку США.

15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12. За даними представника США в ООН, Трамп хоче укласти угоду до 8 серпня.

При цьому Трамп чим далі, тим все більше й більше втрачає терпіння, яке він демонстрував російському правителю Володимиру Путіну. Публічно кремлівські чиновники висміюють Трампа та його погрози. Проте єдине, на що сподіваються у Кремлі — що ембарго на російську нафту спричинить подорожчання у всьому світі, що призведе до зростання цін в самих США.