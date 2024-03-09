Джошуа — Нганну: повне відео бою

Колишній чемпіон світу впевнено нокаутував ексчемпіона UFC

У п’ятницю, 8 березня, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд відбулося грандіозне шоу професійного боксу, головною подією якого став супербій важковаговиків Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) — Франсіс Нганну (0-2, 0 КО). До речі, AJ тепер може битися з переможцем бою Усик — Ф’юрі.

Джошуа у другому раунді брутально нокаутував Нганну. Про це повідомляє "Телеграф".

Британець досить пасивно розпочав поєдинок, проте досяг успіху вже в першому раунді, відправивши колишню зірку UFC у важкий нокдаун. Франсіс піднявся, але у другому раунді ситуація повторилася. Третій нокдаун став для камерунця останнім — Джошуа потужним ударом із правої нокаутував суперника.

Повне відео бою Джошуа — Нганну:

Нагадаємо, в Ер-Ріяді на рингу бився також і український боксер. Андрію Новицькому вистачило лише три раунди, щоб перемогти американця Хуана Торреса. Крім того, у Саудівській Аравії свій 4-й поєдинок у профі провів Роман Ф’юрі, брат "Циганського короля". До речі, Тайсон дивився за двобоєм брата, який здобув перемогу в 4-раундовій "дуелі" рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Усик і Ф’юрі проведуть об’єднавчий поєдинок у травні 2024 року. Українець і британець мали битися ще в лютому, але Тайсон отримав серйозну травму в спарингу.