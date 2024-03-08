Джошуа — Нганну: онлайн-трансляція андеркарда шоу (відео)

Ранній андеркард шоу покажуть безкоштовно

У п’ятницю, 8 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться супербій Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) — Франсіс Нганну (0-1, 0 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Джошуа — Нганну.

Організатори шоу вирішили безплатно показати перші 4 бої андеркарда. Пряма відеотрансляція на YouTube-каналі Matchroom Boxing розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція андеркарда шоу Джошуа — Нганну

У ранньому андеркарді виступлять 4 пари боксерів, зокрема український суперваговик Андрій Новицький (9-0, 8 КО) вийде на ринг проти американця Хуана Торреса (11-5-1, 4 КО). Крім того, брат Тайсона Ф’юрі Роман проведе свій 4-й поєдинок у профі проти чеха Мартіна Шварца. Також в Ер-Ріяді на ринг вийдуть Зіяд Альмааюф проти Крістіана Флореса та Джек МакГанн проти Луїса Гріна.

Основні бої вечора боксу в Ер-Ріяді розпочнуться о 20:00, а головний бій після опівночі. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися шоу боксу Джошуа — Нганну у прямому ефірі в Україні. До речі, напередодні стали відомі фінальні котирування букмекерів на цей поєдинок.