Син Ф’юрі таємно вболіває за Усика (фото)

Поки Тайсон ображає українця, його син робить із українським чемпіоном спільне фото

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить великий вечір професійного боксу Усик — Ф’юрі. Напередодні у мережі з’явилася цікава фотографія сина "Циганського короля", який позує поряд з українським чемпіоном.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у соцмережі Х. На знімку один із синів "Циганського короля" охоче позує з українським "Котом".

У мережі жартують, що син Ф’юрі знає, що Усик переможе в бою, а також він таємно вболіває за Олександра.

Зазначимо, Тайсон разом із дружиною Періс виховують сімох дітей — Венесуелу Лінду, Принца Джона Джеймса, Принца Тайсона Люка II, Валенсію, Принца Адоніса, Афіну та Принца Ріко Періса, який народився восени 2023 року.

Бій Усик — Ф’юрі орієнтовно розпочнеться 19 травня о 00:30. В Україні поєдинок можна подивитися ексклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою. Додамо, що букмекери здивували прогнозом на бій українця із британцем.