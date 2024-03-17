Злетить чи проб’є дно? Як зміниться курс долара 18 березня

Стало відомо, чого чекати від валютного ринку у понеділок

Нацбанк України встановив офіційний курс на понеділок 18 березня на рівні 38,80 грн/дол. Порівняно з показником за 17 березня гривня ослабла на 11 копійок.

За даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлено на рівні 42,25 грн/євро. Таким чином, гривня зросла на 4 копійки, порівняно з курсом на 17 березня. Про це пише УНІАН.

Зазначається, що на міжбанківському валютному ринку України до 16-ї години котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,79/38,81 грн/дол., євро — 42,22/42,24 грн/євро.

До речі, згідно з прогнозами банкіра Тараса Лісового, наразі різниця між готівковим курсом та міжбанком є мінімальною. Після 20 березня, за його словами, орієнтовно будуть на такому рівні: міжбанк: 38 – 39 гривень за долар, а готівковий ринок: 38,5 – 39,5 гривні за долар.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 17 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,50 грн (купівля) і 38,95 (продаж). Готівковий курс — 38,83 (купівля) та 38,92 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,68.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні до кінця 2024 року. Експерти зробили прогноз.