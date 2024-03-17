Взлетит или пробьет дно? Как изменится курс доллара 18 марта

Стало известно, чего ждать от валютного рынка в понедельник

Нацбанк Украины установил официальный курс на понедельник 18 марта на уровне 38,80 грн/долл. В сравнении с показателем за 17 марта гривна ослабла на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,25 грн/евро. Таким образом, гривна выросла на 4 копейки в сравнении с курсом на 17 марта. Об этом пишет УНИАН.

Отмечается, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16 часам котировки гривны к доллару установились на уровне 38,79/38,81 грн/долл., евро — 42,22/42,24 грн/евро.

К слову, согласно прогнозам банкира Тараса Лесового, в настоящее время разница между наличным курсом и межбанком является минимальной. После 20 марта, по его словам, будут ориентировочно на таком уровне: межбанк: 38 – 39 гривен за доллар, а наличный рынок: 38,5 – 39,5 гривны за доллар.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 17 марта, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 38,50 грн (покупка) и 38,95 (продажа). Наличный курс — 38,83 (покупка) и 38,92 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,68.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в Украине до конца 2024 года. Эксперты сделали прогноз.