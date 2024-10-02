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В Україні випустили монету на честь Усика, але вона сподобалася не всім

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Андрій Пишний представив монету на честь Олександра Усика Новина оновлена 02 жовтня 2024, 14:01
Андрій Пишний представив монету на честь Олександра Усика. Фото facebook.com/NationalBankOfUkraine

Боксера досі звинувачують у неоднозначній позиції

У День захисників та захисниць України Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний разом з українським боксером, чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком презентували пам’ятну монету "Абсолютний".

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook. Усик виступив на заході онлайн.

Нова монета присвячена непересічній події на світовій спортивній арені, а саме історичній перемозі Усика в травні 2024 року в бою проти британця Тайсона Ф’юрі. Олександр тоді став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

"Яскрава перемога Усика посідає почесне місце на Олімпі українського спорту. Завдяки його непереможній силі духу та незламній вірі, весь світ знає, що навіть у найскладніші часи українці здатні на великі звершення", — заявив Пишний.

Деякі користувачі розкритикували НБУ через монету на честь Усика. Річ у тому, що Олександр неодноразово потрапляв у скандали через свої висловлювання під час війни на Донбасі. Крім того, боксер активно підтримує УПЦ, яку пов’язують із Московським патріархатом. Через це чемпіон навіть потрапив до бази "Миротворця". Також в мережі незадоволені тим, що НБУ не випустив монету на честь українських олімпійців і паралімпійців.

Нагадаємо, нещодавно Усик на шляху до Лондона, де відбувся вечір боксу Джошуа — Дюбуа, був затриманий польськими правоохоронцями в аеропорту Кракова. Президент України Володимир Зеленський втрутився у ситуацію, після чого боксера швидко відпустили. Сам Олександр назвав інцидент "непорозумінням", а також подякував президенту країни. Пізніше ЗМІ озвучили кілька версій того, що сталося. Наразі боксер знаходиться в Іспанії, де готується до реваншу з "Циганським королем".

Теги:
#Бокс #Олександр Усик