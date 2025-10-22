Доллар может подорожать в ноябре: как атаки России отразятся на курсе гривны

Уже со следующей недели давление на валютный рынок может расти из-за отсутствия света и тепла, ограниченных мощностей бизнеса

Атака России на энергетическую инфраструктуру Украины пока не отразилась на ситуации на валютном рынке, но может на него повлиять впоследствии в зависимости от объема импортного энергетического оборудования, которое за инвалюту придется закупать нашим компаниям для ремонтов. В то же время важным фактором станет решение по учетной ставке Нацбанка, которое регулятор должен объявить 23 октября.

Что нужно знать:

Влияние атак на энергетическую инфраструктуру Украины на валютный рынок однозначно будет

Эксперты сохраняют курсовой прогноз в 42,5 грн/$ к концу октября и не исключают движение до 43 грн/$ в ноябре

Ситуацию прокомментировал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа".

Влияние вражеских атак (на энергетическую инфраструктуру) на валютный рынок, безусловно, будет. Однако оценить его масштабы можно будет позже, хотя понятно, что это лишь вопрос времени. Плюс на межбанке должно отразиться и решение Нацбанка по учетной ставке, удержанию рынка, в том числе и из-за договоренностей с госбанками. Перед объявлением ставки Нацбанк обычно активнее присутствует на валютном рынке — следит, чтобы не было резких курсовых колебаний пояснил Шевчишин.

Сегодня, 22 октября валютная торговля на валютном межбанке (основная площадка Bloomberg) началась с 41,7575 грн/$ после чего котировки отходили на 41,7050 грн/$ и по состоянию на 12 часов снова поднялись на 41,7505 грн/$ со средним для такого времени объемом сделок на уровне $7. 41,7441 грн/$. Мировой курс в паре евро/доллар утром держался на 1,61 и ближе к югу отошел на 1,1595.

Кстати, евро с утра падает, доллар стабилен — все выглядит как укрепление сегодня курса в бивалютную корзину. То есть, сегодня можем иметь достаточно стабильный курс, потому что клиенты еще не отошли от утреннего шока и не дали заявки на покупку инвалюты. Но уже с понедельника давление на валютный рынок может расти из-за отсутствия света и тепла, ограниченных мощностей бизнеса отметил Шевчишин.

В таких условиях бизнесу и людям не стоит медлить с покупкой инвалюты, когда они нуждаются в планах. Эксперты сохраняют курсовой прогноз в 42,5 грн/$ к концу октября и не исключают движение до 43 грн/$ в ноябре.

На мой взгляд, это вполне реально. Но опять же есть ли у НБУ резервы для того, чтобы покрыть валютный дефицит рынка и не дать продвинуться в эту зону? Конечно, есть. Воспользуется Нацбанк резервами для сдерживания гривны или нет — зависит от банка и достигнутых договоренностей с МВФ/Всемирным банком, которые рекомендуют/настаивают на девальвации гривны. Особенно принимая масштабы плановых бюджетных расходов в 2026 году сказал "Телеграфу" Андрей Шевчишин.

И отметил, что на укрепление гривны в ближайшее время точно не рассчитывает.

Что может влиять на финансовый рынок

Напомним, что глава Нацбанка Андрей Пышный ставил повреждение энергетической инфраструктуры на второе место из-за рисков, которые могут повлиять на украинский финансовый рынок во время военных действий. В частности, летом перечислял следующее:

• возникновение дополнительных бюджетных потребностей, в первую очередь для поддержания обороноспособности;

• дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической;

• углубление негативных миграционных тенденций и расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда;

• более существенное, чем сейчас оценивается, негативное влияние погодных условий на нынешние урожаи;

• менее благоприятные внешние условия на фоне усиления геополитической неопределенности и деглобализации, а также повышенной волатильности на глобальных товарных и финансовых рынках.

