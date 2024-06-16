Майже Венеція: у Дніпрі автівки плавають по затоплених вулицях (фото, відео)

Дніпрян посеред дня налякав гучний грім

Вдень у неділю, 16 червня, у Дніпрі пройшла сильна злива. Як і минулого тижня, вулиці затопило водою, а автомобілі "плавали" по дорогах.

Поки на лівому березі лунав сильний грім, на правому вже вперіщив сильний дощ, який триває вже декілька годин. Відео негоди з’явились у місцевих телеграм-каналах.

На проспекті Науки утворилось ціле озеро після дощу. На опублікованому фото видно, що вода трошки не доходить до колін дітям.

Поблизу одного з торгових центрів утворилось ціле озеро

Дощем залило вулицю Робочу. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що це тепер майже Венеція. Проте тепер без гумових чобіт там важко пересуватись.

Сильно залило водою вулицю Лесі Українки у центрі міста. Там автомобілі буквально плавають. Також залило вулиці Романа Шухевича, Щепкіна, проспект Олександра Поля.

На лівому березі також залило кілька вулиць. Серед них і вул. Калинова, де через негоду утруднений рух транспорту.

На перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Старокозацької сталась аварія з участю двох автомобілів. Не виключено, що погана погода могла посприяти дорожньо-транспортній пригоді.

Для довідки: синоптики попереджали про негоду у Дніпрі та області 16 червня. Дощова погода, грім, гроза та вітер прогнозували в обласному центрі. Пориви вітру, який дує з північного сходу, досягають 7-12 метрів на секунду.

Раніше "Телеграф" повідомляв про справжній Армагедон у Києві. Сильна злива затопила вулиці, а місцевих жителів налякав град.