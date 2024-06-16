Майже Венеція: у Дніпрі автівки плавають по затоплених вулицях (фото, відео)
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Дніпрян посеред дня налякав гучний грім
Вдень у неділю, 16 червня, у Дніпрі пройшла сильна злива. Як і минулого тижня, вулиці затопило водою, а автомобілі "плавали" по дорогах.
Поки на лівому березі лунав сильний грім, на правому вже вперіщив сильний дощ, який триває вже декілька годин. Відео негоди з’явились у місцевих телеграм-каналах.
На проспекті Науки утворилось ціле озеро після дощу. На опублікованому фото видно, що вода трошки не доходить до колін дітям.
Дощем залило вулицю Робочу. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що це тепер майже Венеція. Проте тепер без гумових чобіт там важко пересуватись.
Сильно залило водою вулицю Лесі Українки у центрі міста. Там автомобілі буквально плавають. Також залило вулиці Романа Шухевича, Щепкіна, проспект Олександра Поля.
На лівому березі також залило кілька вулиць. Серед них і вул. Калинова, де через негоду утруднений рух транспорту.
На перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Старокозацької сталась аварія з участю двох автомобілів. Не виключено, що погана погода могла посприяти дорожньо-транспортній пригоді.
Для довідки: синоптики попереджали про негоду у Дніпрі та області 16 червня. Дощова погода, грім, гроза та вітер прогнозували в обласному центрі. Пориви вітру, який дує з північного сходу, досягають 7-12 метрів на секунду.
Раніше "Телеграф" повідомляв про справжній Армагедон у Києві. Сильна злива затопила вулиці, а місцевих жителів налякав град.