Задіяні всі групи: як будуть відключати світло у Дніпрі 8 липня

"Телеграф" розповів детальніше

У понеділок, 8 липня, відключення світла в Дніпрі можливі протягом усієї доби. Енергетики попереджають про можливі відхилення від графіка на 30 хвилин у зв’язку з перемиканнями черг.

Як попередили в Telegram-каналі ДТЕК, за вказівкою "Укренерго" завтра графіки погодинних відключень будуть застосовувати цілодобово. З 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно

Окрім цього, на Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.

ДТЕК графік відключення світла на 8 липня 2024 року

Група 1

З 01:00 ночі до 05:00 ранку. Можливе подовження відключення до 08:00 ранку.

З 10:00 до 14:00. Можливе подовження відключення до 17:00.

З 19:00 до 23:00. Можливе подовження відключення до 02:00 ночі.

Група 2

З 01:00 ночі до 05:00 ранку. Можливе подовження відключення до 08:00 ранку.

З 10:00 до 14:00. Можливе подовження відключення до 17:00.

З 19:00 до 23:00. Можливе подовження відключення до 02:00 ночі.

Група 3

З 04:00 до 08:00 ранку. Можливе подовження відключення до 11:00.

З 13:00 до 17:00. Можливе подовження відключення до 20:00.

З 22:00 до 02:00 ночі вівторка з можливим подовженням ще на три години.

Група 4

З 04:00 до 08:00 ранку. Можливе подовження відключення до 11:00.

З 13:00 до 17:00. Можливе подовження відключення до 20:00.

З 22:00 до 02:00 ночі вівторка з можливим подовженням ще на три години.

Група 5

З опівночі до 02:00. Можливе подовження відключення до 05:00 ранку.

З 07:00 до 11:00. Можливе подовження відключення до 14:00.

З 16:00 до 20:00. Можливе подовження відключення до 23:00.

Група 6

З опівночі до 02:00. Можливе подовження відключення до 05:00 ранку.

З 07:00 до 11:00. Можливе подовження відключення до 14:00.

З 16:00 до 20:00. Можливе подовження відключення до 23:00.

Відмітимо, що у разі змінення ситуації в енергосистемі протягом дня у понеділок, 8 липня, ДТЕК може змінити і графіки відключення електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав, що у ДТЕК пояснили, чому іноді час відключень, прописаних у графіку, може суттєво збільшуватися.