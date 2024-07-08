Задействованы все группы: как будут отключать свет в Днепре 8 июля
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"Телеграф" рассказал подробнее
В понедельник, 8 июля, отключения света в Днепре возможны на протяжении всех суток. Энергетики предупреждают о возможных отклонениях от графика на 30 минут в связи с переключениями очередей.
Как предупредили в Telegram-канале ДТЭК, по указанию "Укрэнерго" завтра графики почасовых отключений будут применять круглосуточно. С 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди. В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно
Кроме этого, на Днепропетровщине высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.
ДТЭК график отключения света на 8 июля 2024 года
Группа 1
- С 01:00 ночи до 05:00 утра. Возможно удлинение отключения до 08:00 утра.
- С 10:00 до 14:00. Возможно удлинение отключения до 17:00.
- С 19:00 до 23:00. Возможно удлинение отключения до 02:00 ночи.
Группа 2
- С 01:00 ночи до 05:00 утра. Возможно удлинение отключения до 08:00 утра.
- С 10:00 до 14:00. Возможно удлинение отключения до 17:00.
- С 19:00 до 23:00. Возможно удлинение отключения до 02:00 ночи.
Группа 3
- С 04:00 до 08:00 утра. Возможно удлинение отключения до 11:00.
- С 13:00 до 17:00. Возможно удлинение отключения до 20:00.
- С 22:00 до 02:00 ночи вторника с возможным продлением еще на три часа.
Группа 4
- С 04:00 до 08:00 утра. Возможно удлинение отключения до 11:00.
- С 13:00 до 17:00. Возможно удлинение отключения до 20:00.
- С 22:00 до 02:00 ночи вторника с возможным продлением еще на три часа.
Группа 5
- С полуночи до 02:00. Возможно удлинение отключения до 05:00 утра.
- С 07:00 до 11:00. Возможно удлинение отключения до 14:00.
- С 16:00 до 20:00. Возможно удлинение отключения до 23:00.
Группа 6
- С полуночи до 02:00. Возможно удлинение отключения до 05:00 утра.
- С 07:00 до 11:00. Возможно удлинение отключения до 14:00.
- С 16:00 до 20:00. Возможно удлинение отключения до 23:00.
Отметим, что в случае изменения ситуации в энергосистеме в течение дня в понедельник, 8 июля, ДТЭК может изменить графики отключения электроэнергии.
Ранее "Телеграф" писал, что в ДТЭК объяснили, почему иногда время отключений, прописанных в графике, может существенно увеличиваться.