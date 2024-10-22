"Хоч у масці ходи": жителі Дніпра скаржаться на жахливий сморід

Запах проникає у квартири навіть при закритих вікнах

Жителі Дніпра скаржаться на дуже неприємний запах, який стоїть вже не перший день. При цьому забруднення повітря на помірному рівні.

У місцевих пабліках пишуть, що причина вони – викид на коксохімічному виробництві. Публікують фото з його димними трубами та смогом в окрузі.

У коментарях жителі міста обурюються смородом від Коксохіма. Дехто пише, що неприємний запах стоїть вже тиждень. Інші зазначають, що "хоч у масці ходи". Один із коментаторів розповів, що запах проникає у квартиру навіть за закритих вікнах, через вентиляцію.

При цьому рівень забрудненості повітря в Дніпрі, згідно сайту SaveEcoBot станом на ранок 22 жовтня, помірний — 53 AQI PM2.5. Це означає, що забруднення може спричинити незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Дещо вище забрудненість повітря на проспекті Героїв, 40 — на рівні 71 AQI PM2.5. Це також вважається помірним забрудненням.

Варто зазначити, що у серпні повідомлялося, що Дніпровський металургійний завод у Дніпрі чекає позапланово перевірити Держекоінспекція через регулярні скарги людей на забруднення повітря від коксохімічного виробництва. Однак, зважаючи на все, ситуація не змінилася.

Як повідомляв "Телеграф", 22 жовтня погіршилася якість повітря у Києві. Особливо сильне забруднення зафіксовано на вулиці Вахтанга Кікабідзе (колишня Булгакова) у Святошинському районі на житловому масиві Південна Борщагівка.