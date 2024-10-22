"Хоть в маске ходи": жители Днепра жалуются на ужасную вонь

Запах проникает в квартиры даже при закрытых окнах

Жители Днепра жалуются на очень неприятный запах, который стоит уже не первый день. При этом загрязненность воздуха на умеренном уровне.

В местных пабликах пишут, что причина вони – выброс на коксохимическом производстве. Публикуют фото с его дымящими трубами и смогом в округе.

В комментариях жители города возмущаются вонью от Коксохима. Некоторые пишут, что неприятный запах стоит уже неделю. Другие отмечают, что "хоть в маске ходи". Один из комментаторов рассказал, что запах проникает в квартиру даже при закрытых окнах, через вентиляцию.

При этом, уровень загрязненности воздуха в Днепре, согласно сайту SaveEcoBot по состоянию на утро 22 октября, умеренный — 53 AQI PM2.5. Это означает, что загрязнение может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

Несколько выше загрязненность воздуха на проспекте Героев, 40 — на уровне 71 AQI PM2.5. Это тоже считается умеренным загрязнением.

Стоит отметить, что в августе сообщалось, что Днепровский металлургический завод в Днепре ждет внепланово проверит Госэкоинспекция из-за регулярных жалоб людей на загрязнение воздуха от коксохимического производства. Однако судя по всему, ситуация не изменилась.

Как сообщал "Телеграф", 22 октября ухудшилось качество воздуха в Киеве. Особенно сильное загрязнение зафиксировано на улице Вахтанга Кикабидзе (бывшая Булгакова) в Святошинском районе на жилом массиве Южная Борщаговка.