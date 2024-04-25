Київ та частину інших регіонів накрив густий туман: дивовижні фото та відео

Вологість повітря місцями доходить до 97%

У четвер, 25 квітня, у багатьох областях України спостерігається густий туман, а за прогнозом очікуються дощі та хмарна погода. Імла огорнула Київ, Одесу, Кривий Ріг та інші міста.

Користувачі публікують фото туману в соцмережах, а водіїв попереджають про обмежену видимість на дорозі. "Телеграф" зібрав знімки природного явища з різних міст України.

Синоптики попереджали про хмарну та дощову погоду у столиці. У Києві зранку спостерігається густий туман. На деяких фото видно, як над столицею утворилась велика біла хмара.

Туман у Києві

У соцмережах жартують з цього приводу

Імла огорнула столицю вранці

У Кривому Розі вологість повітря знаходиться на відмітці в 97%. На фото видно, як туман опустився на місто і знизив видимість об’єктів навіть на короткій відстані.

У Кривому Розі надзвичайно висока вологість

Густа імла огорнула Одесу. Там видимість обмежена до 200-500 м.

Водіям треба бути обережнішими

Зазначимо, що напередодні синоптики також попереджали про туман в Запоріжжі, на Чернігівщині та в деяких інших областях на лівобережжі Дніпра. Проте на сході його не очікується. На фото видно туман у Кременчуці Полтавської області.

Туман огорнув Кременчуг

Під час цього природного явища у шість разів зростає ризик наїзду на пішоходів. Тому усім учасникам дорожнього руху варто бути уважнішими та обов’язково дотримуватися правил.

Раніше "Телеграф" публікував прогноз погоди у Києві на 24-26 квітня. Гостей та жителів столиці чекає тепло, але без сюрпризів не обійдеться.