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Київ та частину інших регіонів накрив густий туман: дивовижні фото та відео

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Видимість на дорогах обмежена, тому водіям та пішоходам варто бути обережнішими Новина оновлена 25 квітня 2024, 09:10
Видимість на дорогах обмежена, тому водіям та пішоходам варто бути обережнішими. Фото Колаж "Телеграфу"

Вологість повітря місцями доходить до 97%

У четвер, 25 квітня, у багатьох областях України спостерігається густий туман, а за прогнозом очікуються дощі та хмарна погода. Імла огорнула Київ, Одесу, Кривий Ріг та інші міста.

Користувачі публікують фото туману в соцмережах, а водіїв попереджають про обмежену видимість на дорозі. "Телеграф" зібрав знімки природного явища з різних міст України.

Синоптики попереджали про хмарну та дощову погоду у столиці. У Києві зранку спостерігається густий туман. На деяких фото видно, як над столицею утворилась велика біла хмара.

Туман у Києві
У соцмережах жартують з цього приводу
Імла огорнула столицю вранці

У Кривому Розі вологість повітря знаходиться на відмітці в 97%. На фото видно, як туман опустився на місто і знизив видимість об’єктів навіть на короткій відстані.

Туман у Кривому Розі 25.04.24
У Кривому Розі надзвичайно висока вологість

Густа імла огорнула Одесу. Там видимість обмежена до 200-500 м.

Туман в Одесі
Туман зранку 25 квітня в Одесі
Водіям треба бути обережнішими

Зазначимо, що напередодні синоптики також попереджали про туман в Запоріжжі, на Чернігівщині та в деяких інших областях на лівобережжі Дніпра. Проте на сході його не очікується. На фото видно туман у Кременчуці Полтавської області.

Туман огорнув Кременчуг

Під час цього природного явища у шість разів зростає ризик наїзду на пішоходів. Тому усім учасникам дорожнього руху варто бути уважнішими та обов’язково дотримуватися правил.

Раніше "Телеграф" публікував прогноз погоди у Києві на 24-26 квітня. Гостей та жителів столиці чекає тепло, але без сюрпризів не обійдеться.

Теги:
#Київ #Одеса #Кривий Ріг #Туман